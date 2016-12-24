Телефоны горячих линий по профилактике коронавирусной инфекции

Репортер

8-8342-24-28-01  Горячая линия оперативного штаба (линия Главы Республики Мордовия). 

8-800-100-46-60  Горячая линия оперативного штаба (вопросы здравоохранения). 

8-8342-24-07-07  Горячая линия оперативного штаба (городской округ Саранск).

8-8342-39-15-09  Горячая линия по вопросам экономики и торговли.

Все горячие линии работают круглосуточно.

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