Телефоны горячих линий по профилактике коронавирусной инфекции

Бывшему министру продлили арест
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
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8-8342-39-15-09 Горячая линия по вопросам экономики и торговли.
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В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс...
Дистанционные мошенничества, в результате которых жители Мордовии совсем не добровольно расстаются со своими сбережениями, только...