Какие промышленные предприятия Мордовии продолжат работать во время карантина?

С 30 марта по 3 апреля 2020 года частично продолжают работу промышленные предприятия:

-имеющие непрерывный производственный процесс, остановка которого может привести к технологическим авариям и дальнейшей остановке производства на длительный период;

-выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

-осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения.

Всего в Мордовии частично продолжают работу больше 30 промышленных предприятий, в том числе АО «Биохимик», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ООО «Саранский светотехнический завод «Лисма», ООО «Стекольная компания «Развитие», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», АО «МордовАгроМаш», ООО «НИИИС им. А. Н. Лодыгина», ООО «Ксенон», ООО «Рузаевский трикотаж» и др.

Частично продолжающие работу предприятия обеспечивают выход на работу минимального количества сотрудников, непосредственно задействованных в изготовлении продукции и обеспечивающих технологическую и производственную безопасность.