В Мордовии выявлен уже третий человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом

Заболевшая также как и предыдущие носители COVID-19 из числа жителей республики вернулась из заграничной поездки и немедленно была помещена в карантин. Спустя несколько дней с признаками ОРВИ ее доставили в Республиканскую инфекционную больницу. Сегодня утром у нее подтвердился диагноз - коронавирусная инфекция. Как сообщается, в настоящее время состояние больной удовлетворительное.

При этом в Мордовии уже несколько дней действуют новые ограничительные меры, принятые в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и Главы Республики Мордовия. Как они исполняются? Есть ли нарушители? Что должны делать жители?



Глава Республики Мордовия Владимир Волков дал комментарий СМИ по этому поводу:

«Да, у нас есть третий подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Официальная информация по этому поводу уже сообщалась.

Мы проанализировали все поступившие на «горячие линии» сообщения за последние двое суток. Люди обеспокоены фактами несоблюдения рядом организаций и предприятий Указов Президента России и Главы Мордовии. Проверки показали – нарушения есть и в розничной торговле, и в сфере сервиса. Все владельцы и руководители этих предприятий предупреждены об ответственности за несоблюдение ограничительных мер. Не надо хитрить, придумывать обходные пути и отговорки. Нарушители будут жестко наказываться высокими штрафами!

Были вопросы от людей, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, которые могут исполнять свои служебные обязанности удаленно, но работодатели вынуждают их выходить в эти дни. Будем разбираться по каждому такому случаю.

Наконец, есть вопросы от родителей, которые в эти дни должны быть на работе и не имеют возможности оставить детей дома. Принято решение открыть дежурные группы в тех дошкольных учреждениях, куда уже поступили подобные заявки от родителей. Город и районы должны мониторить потребность в таких группах – ежедневно!

В Мордовии много организаций, относящихся к жизнеобеспечивающим, подробный перечень которых содержится в Указе Президента России. Я еще раз обращаюсь к владельцам и руководителям предприятий, который сейчас продолжают работать. Обеспечьте все профилактические меры и санитарно-гигиенические требования – и для своих работников, и для посетителей!

Требую от коммунальных служб усилить меры по санитарной обработке помещений. Определитесь с режимом и проводите эту работу без напоминаний!

Отдельно обращаюсь к гражданам, которые на этой неделе не будут работать. Прошу вас оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу. Сейчас самое время проявить ответственность и разумную осторожность.

Если кто-то ещё не понял серьезность ситуации и продолжает думать, что предстоящая неделя – праздник и каникулы, то должен огорчить вас – это важная жизненно необходимая ограничительная мера! И мы будем строжайше взыскивать с тех, кто рискует не только своим здоровьем, а подвергает опасности жизни граждан, добросовестно выполняющих все предписания, делающих всё, чтобы не допустить стремительного распространения заразы по Мордовии».