Дорожный знак на ул. Коммунистической в Саранске починили оперативно

Жалоба на неисправный дорожный знак была зафиксирована аналитической системой «Инцидент менеджмент» в одном из популярных пабликов «ВКонтакте».

На дороге по ул. Коммунистической его повредил сильный ветер. Знак остался висеть на прежнем месте, но в любой момент мог упасть на проезжающие автомобили.

Обращение было направлено в администрацию Саранска, и спустя несколько часов знак закрепили.

В аналогичных случаях рекомендуем звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Саранска по номеру: 24-07-07.

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