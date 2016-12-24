Дорожный знак на ул. Коммунистической в Саранске починили оперативно

Репортер

Жалоба на неисправный дорожный знак была зафиксирована аналитической системой «Инцидент менеджмент» в одном из популярных пабликов «ВКонтакте».
На дороге по ул. Коммунистической его повредил сильный ветер. Знак остался висеть на прежнем месте, но в любой момент мог упасть на проезжающие автомобили.
Обращение было направлено в администрацию Саранска, и спустя несколько часов знак закрепили.
В аналогичных случаях рекомендуем звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Саранска по номеру: 24-07-07.
Если вы столкнулись с другими проблемами на городских улицах, пишите в соцсетях, прикладывайте фото и видео.
Расскажем, что сделано!

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