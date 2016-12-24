В Мордовию коронавирус занесли вернувшиеся из-за границы жители республики

«За гранью цинизма»
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В связи с выявлением в республике двух случаев заражения коронавирусной инфекцией, Глава РМ Владимир Волков сделал официальное заявление:
Уважаемые жители Мордовии!
В Республике Мордовия сегодня на 12 00 подтверждены первые 2 случая новой коронавирусной инфекции. Заболевшие жители республики вернулись из стран дальнего зарубежья. Они помещены в изолированные боксы Республиканской инфекционной клинической больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все контактные с ними лица выявлены и взяты под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию.
В целом по региону на сегодняшний день взяты под медицинское наблюдение – 331 человек, 86 человек сняты с контроля.
Ситуация управляемая и полностью контролируется региональным оперштабом.
При этом мы все должны четко понимать, что опасность остается высокой, так как в республику продолжают возвращаться люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу стран.
Я обращаюсь ко всем жителям республики, особенно вернувшимся из заграничных поездок. Прошу строго соблюдать режим самоизоляции и по прибытию немедленно сообщать по телефонам горячей линии на сайте Правительства Республики Мордовия и находиться дома независимо от того есть клиника заболевания или нет.
Прошу жителей республики воздержаться от посещения общественных мест и находиться дома. Это необходимо для вашей безопасности и безопасности ваших семей, родственников и детей.
Ежедневно проводится мониторинг оперативной информации. Оперативный штаб работает круглосуточно.
Сегодня будут введены дополнительные ограничения для бизнеса по поводу приостановления деятельности организаций общественного питания, а также торговых центров, за исключением продовольственных магазинов.
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