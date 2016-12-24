Мумифицированное тело ребенка нашли недалеко от школы № 10 в Саранске

«ЛЮБИМЫЙ» ТИРАН
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Вечером 17 марта в Саранске горожанин обнаружил страшную находку. Выгуливая свою собаку, он наткнулся на мумифицированное тельце ребенка с гнилостными изменениями. Оно находилось недалеко от дороги рядом со школой № 10 в Пролетарском районе и, по оценке специалистов, пролежало здесь не меньше месяца. В настоящее время известно, что это останки девочки.
По информации СК по РМ, сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения, родился ли ребенок живым, а также какова причина его смерти.
Следственные органы обращаются за содействием к жителям республики, которым что-либо известно об обстоятельствах произошедшего. Просим обращаться с информацией в следственный отдел по адресу: город Саранск, ул. Воинова, 25А/1, по телефонам: 8 (8342) 75-85-25 или 8 (8342) 75-84-75.
А через два дня после жуткой находки в Саранске между селом Лямбирь и поселком Чекаевский было обнаружено скелетированное тело мужчины, предположительно пропавшего в ноябре 2018 года. Тело было найдено на заболоченном участке территории.
В свое время по факту безвестного исчезновения 29-летнего жителя республики СК по РМ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования неоднократно проводились поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники силовых ведомств и добровольцы. Теперь в связи с обнаружением тела будет назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины. А для подтверждения личности проведут судебную биологическую экспертизу.
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