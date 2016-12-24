Азартный доход

Выиграла - набережная Саранки
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей
Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела об организации масштабного игорного бизнеса в Мордовии. Главными действующими лицами правоохранители считают саранского предпринимателя Александра Горлышкина и московского бизнесмена Сергея Еркова.
Операцию по задержанию дельцов в ноябре 2017 года в Саранске и Москве провели мордовские оперативники и их коллеги из МВД России.
«Злоумышленники установили в развлекательных центрах и магазинах розничной торговли игровое оборудование, замаскированное под платежные терминалы. На игровые аппараты изготавливались подложные документы. Преступная группа насчитывала 17 участников и имела четко организованное распределение ролей и иерархию», - заявила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Хитроумные умельцы установили такие игровые терминалы в Саранске и районах республики - всего насчитывалось свыше 50 точек азарта. При обысках у организаторов были обнаружены и изъяты 260 единиц игорного оборудования, около 10 миллионов рублей, комплектующие к терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля и черновая бухгалтерия.
Уголовное дело расследуется уже два с половиной года. Фигурантам инкриминируют организацию преступного сообщества, незаконную организацию и проведение азартных игр. Как говорится в материалах дела, Ерков и Горлышкин создали преступное сообщество в октябре 2015 года. Среди тех, кто вошел в группу, были родственники организаторов, а также бывшие члены криминальной группировки «Химмаш». А прикрывал этот бизнес участковый полиции. Как было установлено в ходе расследования, только в Мордовии доход бригады составил 66,5 млн руб.
Во время расследования выяснилось, что еще одна сеть игорных заведений существовала в Удмуртии. Следствие считает, что подпольные казино в Ижевске и Саранске составляют звенья одной цепи. И на днях уголовные дела были объединены в одно производство. Сейчас по делу проходят более 30 человек. При этом никто из фигурантов дела своей вины не признает.
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
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