Азартный доход

Доходы владельцев нелегального игорного бизнеса исчислялись десятками миллионов рублей

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела об организации масштабного игорного бизнеса в Мордовии. Главными действующими лицами правоохранители считают саранского предпринимателя Александра Горлышкина и московского бизнесмена Сергея Еркова.

Операцию по задержанию дельцов в ноябре 2017 года в Саранске и Москве провели мордовские оперативники и их коллеги из МВД России.

«Злоумышленники установили в развлекательных центрах и магазинах розничной торговли игровое оборудование, замаскированное под платежные терминалы. На игровые аппараты изготавливались подложные документы. Преступная группа насчитывала 17 участников и имела четко организованное распределение ролей и иерархию», - заявила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хитроумные умельцы установили такие игровые терминалы в Саранске и районах республики - всего насчитывалось свыше 50 точек азарта. При обысках у организаторов были обнаружены и изъяты 260 единиц игорного оборудования, около 10 миллионов рублей, комплектующие к терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля и черновая бухгалтерия.

Уголовное дело расследуется уже два с половиной года. Фигурантам инкриминируют организацию преступного сообщества, незаконную организацию и проведение азартных игр. Как говорится в материалах дела, Ерков и Горлышкин создали преступное сообщество в октябре 2015 года. Среди тех, кто вошел в группу, были родственники организаторов, а также бывшие члены криминальной группировки «Химмаш». А прикрывал этот бизнес участковый полиции. Как было установлено в ходе расследования, только в Мордовии доход бригады составил 66,5 млн руб.

Во время расследования выяснилось, что еще одна сеть игорных заведений существовала в Удмуртии. Следствие считает, что подпольные казино в Ижевске и Саранске составляют звенья одной цепи. И на днях уголовные дела были объединены в одно производство. Сейчас по делу проходят более 30 человек. При этом никто из фигурантов дела своей вины не признает.