Шелудяков на воле

Бывший начальник республиканской Госавтоинспекции вышел на свободу условно-досрочно

На прошлой неделе Верховный суд Мордовии смилостивился над бывшим начальником республиканской Госавтоинспекции Александром Шелудяковым - он вышел на свободу из колонии условно-досрочно. «В конце 2019 года Шелудяков обратился в суд по месту отбывания наказания с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Постановлением Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия осужденному в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении отказано. Судебной коллегией Верховного суда Республики Мордовия постановление суда первой инстанции отменено, ходатайство Шелудяков об условно-досрочном освобождении удовлетворено», - сообщила пресс-секретарь Верховного суда РМ Дина Пустакина.

Дело о масштабных злоупотреблениях и коррупции руководства ГИБДД по Мордовии имело в свое время большой резонанс. Бывшему начальнику ведомства Александру Шелудякову и его подельникам - комбату ДПС Владимиру Астунину и экс-начальнику Ковылкинского отдела ГАИ Рустаму Исякаеву - инкриминировалось 12 эпизодов преступлений. Только Шелудякову было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 1 миллион 110 тысяч рублей. Чтобы освежить память, приведем здесь некоторые фрагменты из показаний основного свидетеля стороны обвинения Александра Мусатова (при Шелудякове он занимал должность начальника Лямбирского отделения ГИБДД), которые прозвучали на судебном процессе.

- Шелудякова я знаю с 2006 года, когда он возглавил УГИБДД по РМ. В первое время он казался мне честным и порядочным человеком, но потом все перевернулось. Потихоньку при нем все увязло в коррупции. Все начиналось с мелочей - поборы продуктами, алкоголем… Кто не выполнял его требований - на работе в Госавтоинспекции долго не задерживался. В коллективе все называли Шелудякова не иначе как шеф. У него всегда были хорошие отношения с руководством МВД республики. Если нужно было кого-то наказать с разрешения министра внутренних дел, Шелудяков это делал без вопросов...

Я узнал о законе о социальных гарантиях для сотрудников, собрал документы и отнес в жилищно-бытовую комиссию МВД по РМ. Речь шла о субсидии в размере 4,5 млн рублей на строительство жилья. Однако в комиссии мне отказали и на очередь не поставили... Причину не объяснили. Позже у меня состоялся разговор с Исякаевым, он сказал, что может помочь решить вопрос через Шелудякова. Цена вопроса - 1 миллион рублей. Я согласился, вариантов у меня не было. Потом Исякаев заявил, что нужно уже не 1 миллион, а 1,5 миллиона, сказал, что так передал Шелудяков. Я решил, что он меня обманывает. Я прекрасно знал, что таких денег мне не собрать, но Исякаеву пообещал найти такую сумму… Потом Исякаев несколько раз спрашивал меня, когда будут деньги, - шеф ждет. Эпопея с постановкой на учет на выплату строительства жилья длилась около двух месяцев. Шелудяков всегда был осторожен и все вопросы решал через своих доверенных людей. Как-то раз я сказал ему, что собрал 1,5 миллиона рублей. Он сказал - решай все с Исякаевым. Перед тем как передать деньги Исякаеву, я зашел к Шелудякову узнать, ушли ли мои документы на постановку на выплату. Оказалось, что нет. Он тут же позвонил заместителю и попросил решить вопрос. Через некоторое время в кабинет зашел его заместитель и сказал мне, что вопрос уже решен, документы ушли. За то, что я собрал деньги, мне обещали присвоить майора и снять взыскание.

Шелудяков часто разыгрывал обезьяну. Это значит, что сначала нагонял страху, говорил, что все плохо, а затем заявлял - сделаешь для меня то и то, и все будет хорошо.

Астунин и Исякаев были доверенными лицами Шелудякова. Именно им он ставил задачи, которые они всегда решали, причем не только по работе. Астунин занимал должность комбата ДПС, его все уважали, а вот почему Исякаев имел вес и пользовался доверием у Шелудякова, мне неизвестно.

Летом 2015 года суд приговорил главного гаишника Мордовии к 10 годам колонии и назначил 35 миллионов рублей штрафа. Тогда же он был лишен специального звания «полковник полиции» и различных государственных наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка», почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и т.д. Суд также оставил в силе арест на деньги, находящиеся на счетах Шелудякова, на земельный участок площадью 1148 кв. м и жилой дом в 429,6 кв. м, расположенные в Тольятти Самарской области. Под арестом оказалась и 4-комнатная квартира площадью 103,1 кв. м по ул. Демократической в Саранске.

Спустя полгода после вынесения приговора Александр Шелудяков обжаловал решение в Верховном суде РМ. Вышестоящая инстанция смягчила ему наказание до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать в правоохранительных органах должности сроком на 2 года. Кроме того, по приговору штраф для Шелудякова уменьшился до 33 миллионов рублей. В остальной части все осталось без изменений.

И уже в 2017 году Александр Шелудяков, отбывавший наказание в колонии поселка Леплей, обратился в Зубово-Полянский суд с ходатайством о смягчении наказания вследствие издания закона, имеющего обратную силу. Кроме того, бывший главный гаишник ссылался на тяжелое материальное положение.

Постановлением районного суда ходатайство осужденного было удовлетворено. Дополнительное наказание в виде штрафа было еще раз снижено - на сей раз уже до 16,5 миллиона рублей.

Другие фигуранты громкого дела - Владимир Астунин и Рустам Исякаев - освободились из заключения условно-досрочно еще раньше - летом 2016 года. И вот сейчас вышел на условную свободу и экс-начальник УГИБДД по РМ.