Авиарейс «Саранск - Сочи» - круглый год

От «Сириуса» до центра «Мира»
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
Авиакомпания «РусЛайн» приступила к выполнению рейсов по маршрутам «Саранск - Екатеринбург» и «Саранск - Сочи».
Перелеты осуществляются дважды в неделю - по средам и воскресеньям - на комфортабельных 50-местных канадских самолетах «Bombardier CRJ-100/200».
Впервые в современной истории аэропортового комплекса мордовской столицы рейсы на Черноморское побережье планируется выполнять не только летом, но и в течение всего года. Связано это с тем, что в Сочи с его мягким субтропическим климатом можно отдыхать в любой сезон. Билеты туда стоят от 4,5 тысячи рублей.
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово», в свою очередь, предлагает удобные пересадки на прямые рейсы в 40 с лишним региональных центров страны. Цена билетов начинается с 2,5 тыс. рублей.
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
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