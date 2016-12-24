Квартирные арендодатели Саранска заработали на футбольных болельщиках десятки миллионов рублей

Региональное Управление Федеральной налоговой службы подвело итоги работы в минувшем году. Как отметила на расширенном заседании коллегии руководитель ведомства Светлана Вишнякова, в 2019 году в бюджетную систему было перечислено 35,79 млрд рублей, в том числе 26,76 миллиарда - в республиканскую казну.

В общем объёме налоговых доходов лидерство по-прежнему удерживает НДФЛ, на долю которого приходится свыше 37 процентов всех поступлений. Особое внимание было уделено гражданам, сдававшим жильё во время чемпионата мира по футболу. Всего от них поступило 643 декларации. Общая сумма полученного ими дохода оценивается в 47 миллионов рублей.

Как уточняют налоговики, сейчас при снижении общего количества выездных проверок (на 45%) наблюдается рост эффективности контрольной работы. В среднем проверяется только два налогоплательщика из тысячи, а в малом бизнесе - один из 5000. Притом без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило свыше 204 млн рублей, то есть в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.



