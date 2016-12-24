В Саранск пришел «KFC»

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Первый в республике фастфуд международной сети «KFC» появился в Саранске, на территории паркинга торгового комплекса «МАКС» на улице Гагарина.
Ресторан открыт компанией «Сити Ресторантс» - франчайзинговым партнером «Yum! Brands (KFC)». В меню его представлены все основные блюда от полковника Сандерса, включая фирменную курятину, сэндвичи, десерты и соки.
Дизайн заведения выполнен в полном соответствии с новым корпоративным стилем бренда. Отдельное здание площадью 278 квадратных метров рассчитано на 70 посадочных мест. Рядом находится зона автодрайва с круглосуточным обслуживанием.
Как и следовало ожидать, в день открытия в ресторане и в выходные было не протолкнуться. События этого многочисленные мордовские поклонники «жареных цыплят из Кентукки» ждали почти полгода, живо обсуждая в соцсетях каждый этап строительных и отделочных работ. В результате не обошлось и без накладок. Если верить опубликованным сообщениям, своей очереди посетителям приходилось ожидать по часу и более. В отдельные моменты в автомобильной пробке находилось по 30-40 машин. По слухам, персонал заведения даже предлагал некоторым гостям отложить оформление заказов из-за нехватки тех или иных ингредиентов.
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