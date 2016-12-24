Снюсы детям - не конфетки!

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В Мордовии установлен запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс употребления снюсов. Соответствующий законопроект был одобрен на очередной сессии Государственного собрания РМ.
Практика употребления детьми и подростками так называемых жевательных конфет, пропитанных никотином, вызывает жесткое неприятие со стороны всех институтов гражданского общества. Проведенные экспертизы показывают, что концентрация вредных веществ в таких изделиях может представлять реальную опасность не только для здоровья, но и для жизни человека. Так, содержание никотина в них в 13-15 раз выше, чем в обычной сигарете, свинца - в 5-10, 20 и даже в 30 раз. В Мордовии за три года зарегистрировано множество случаев отравления детей неизвестными веществами. При этом формально «фрукты в никотине» не подпадают под законодательный запрет, поскольку табака в их составе нет. Но устранить сей пробел можно на региональном уровне - путем введения ограничений на продажу снюсов несовершеннолетним. В Мордовии такие деяния теперь влекут за собой наложение административного штрафа. На граждан - в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 и на юридических - от 20 до 30 тысяч. За повторное нарушение в течение года сумма штрафа составит от 3 до 5 тыс. руб. для граждан, от 25 до 30 тысяч для должностных лиц и от 35 до 50 - для юридических. За вовлечение детей в процесс потребления снюсов граждане могут быть оштрафованы на 2-4 тыс. рублей, за повторное нарушение - на 3-5 тысяч.
Законодательную инициативу надзорного ведомства депутаты одобрили единогласно.
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