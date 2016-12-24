У Захарченко нашли новые миллиардные взятки

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию обвинений во взятках.

Следственный комитет России выявил еще два эпизода получения им гигантских взяток «за общее покровительство». Как считают в СКР, Дмитрий Захарченко получил с 2007 по 2016 год около 1,5 млрд руб. от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «Группа компаний 1520». В одном случае взятку офицеру полиции передали услугами - в виде оплаты отдыха на горнолыжных курортах в Сочи. Знакомиться с материалами нового дела Дмитрий Захарченко будет уже в Москве, куда его этапируют из Мордовии.

По мнению следователей, для Дмитрия Захарченко неформальное сотрудничество с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» оказалось очень прибыльным. Они пользовались услугами специальной банковской «площадки», через которую выводились за границу колоссальные средства. Организаторы этого финансового «портала» в зарубежные миры предложили полковнику Захарченко за 150 тысяч евро в месяц оказывать им «общее покровительство». Когда высокопоставленный сотрудник МВД согласился, ему открыли виртуальный счет, с которого можно было снимать деньги наличными. По информации СКР, в дальнейшем Захарченко «крышевал» уже на других условиях - ему передавали 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки». В ходе многолетнего сотрудничества полковник, по данным следствия, получил от «партнеров» свыше 1,3 миллиарда рублей.

Второй эпизод, по версии СКР, относится к 2015 году. Тогда Захарченко согласился оказывать «общее покровительство» Авшолуму Юнаеву, который в том же 2015 году был избран в совет директоров ОАО «Газпром автоматизация». Отблагодарил господин Юнаев своего покровителя оплатой новогоднего отдыха на сочинских курортах на сумму около 850 тысяч рублей.

Напомним, Дмитрий Захарченко был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима. В ходе обыска в его квартирах и на рабочем месте правоохранители обнаружили более 9 миллиардов рублей, происхождение которых бывший борец с экономическими преступлениями не смог объяснить. Кроме того, суд изъял у него 27 объектов недвижимости, золотой слиток и четыре транспортных средства.