Жители Мордовии за месяц «подарили» мошенникам почти 4 миллиона рублей

Дистанционные мошенничества, в результате которых жители Мордовии совсем не добровольно расстаются со своими сбережениями, только увеличиваются в масштабах.

Одним из самых распространенных и прибыльных способов остается банальная уловка аферистов, представляющихся сотрудниками банков. Они предупреждают человека о том, что с его карты кто-то пытается списать деньги, и под предлогом спасения средств выведывают у собеседника всю нужную информацию - номер карты, уникальный код и содержание поступающих СМС-сообщений. Эти «спасительные» разговоры чаще всего как раз и заканчиваются потерей накоплений.

По данным МВД по РМ, в феврале текущего года жертвами злоумышленников стали около 80 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 3 миллионов 784 тысяч рублей.

Но больше всех отличился 36-летний житель поселка Ялга. В стремлении быстро и без усилий разбогатеть он в начале этого года перечислил неизвестным почти 900 тысяч рублей. Мужчина купился на рекламу в интернете, где всем желающим сулили сверхдоходы с минимальными рисками. Пройдя по ссылке, он оставил номер своего телефона, на который спустя некоторое время позвонила неизвестная женщина и предложила ему стать игроком на фондовой бирже, пообещав ежемесячную прибыль от 17 до 25%. Естественно, житель Ялги должен был внести стартовый взнос для участия в биржевых торгах, а также прислать на электронную почту компании свои личные данные, в том числе копии паспорта и банковских карт.

Мужчина выполнил все указания, пополнил свой депозит на двести тысяч рублей, а затем скачал специальную программу, при помощи которой мог следить за торгами и, как предполагалось, своими безудержно растущими доходами. Правда, в дальнейшем, когда заявитель попытался вывести деньги, партнеры по биржевым играм уговорили его сделать абсолютно верную ставку на крупную сумму. В результате начинающий спекулянт взял онлайн-кредит на сумму 500 тысяч рублей, которые перевел на указанный счет. Но когда он пожелал вывести деньги с прибылью от операций, его дистанционные консультанты отметили, что деньги кредитные и банк не даст разрешение этого сделать без дополнительной платы. Тогда наш земляк перевел еще 120 тысяч рублей. Позже у мужчины возникли сомнения в добросовестности конторы, с которой он связался, и он обратился в полицию.