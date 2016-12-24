Надо работать!

Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был назван рубежным и непростым, научившим нас ценить достигнутое.

Новый этап развития

Действительно, после успешного проведения чемпионата мира по футболу, ярких достижений предыдущего периода, победного подъема от блестяще выполненной работы республика столкнулась с ежедневной рутиной, бременем долговых выплат, кризисом неплатежей и другими проблемами. «По соглашению с минфином России за прошлый год погашено 5 млрд рублей госдолга, - подчеркнул региональный руководитель. - Таким образом, республика впервые за много лет не только не нарастила долг, но и уменьшила его на 10%. Причем благодаря поддержке Президента нам удалось привлечь для решения финансовых проблем 6 млрд рублей - даже больше, чем мы направили на погашение долга».

Благодаря слаженной работе многого удалось добиться. «ВРП вырос почти на 4 процента и превысил 246 млрд рублей, - уточнил Глава. - Уверенный рост показала промышленность - свыше 7%. Собран хороший урожай - более 1 миллиона 350 тысяч тонн зерна. На 15 тысяч квадратных метров увеличились объемы строительства жилья, отремонтировано почти 180 км дорог, продолжилось возведение жизненно важных транспортных артерий в Саранске и районах республики».

Сейчас Мордовия входит в новый этап развития, связанный с реализацией нацпроектов. В них заложены огромные возможности развития всех сфер жизни. Именно поэтому главной темой Послания стали вопросы реализации национальных проектов.

Экономика для каждого

Обозначенные годом ранее планы по развитию экономики и подготовке базы для участия в национальных приоритетах в целом были выполнены: «Обеспечен рост заработной платы, почти вдвое опережающий инфляцию. Стабильной остается ситуация на рынке труда при уровне регистрируемой безработицы менее 1%. Эти результаты обеспечены, прежде всего, за счет запуска новых производств, реализации более 20 инвестиционных проектов».

Новые высокотехнологичные производства запущены на «Биохимике», «Сарансккабель-Оптике», «Лидер-Компаунде». Сразу в два раза возросли мощности «Оптиковолоконных Систем». Теперь завод может ежегодно выпускать до 4 млн км оптоволокна, обеспечивая тем самым свыше половины потребностей российского рынка. Теперь принципиально важно запустить вторую очередь производства, дабы ежегодно выпускать не менее 10 миллионов км оптического волокна.

«Проекты по модернизации производства сейчас реализуются еще на 16 промышленных предприятиях! - заявил Владимир Волков. - Они позволят инвестировать в экономику свыше 50 миллиардов рублей и создать свыше 3 тысяч рабочих мест!».

Особое внимание региональный лидер призвал уделить решению проблем, с которыми сталкиваются наши предприятия - «Лисма», «Саранский телевизионный завод», «Медоборудование», «КЭМЗ, «Электровыпрямитель-ЗСП» и другие.

Главный на сегодняшний день вопрос - рост заработной платы. Сейчас реальные доходы граждан увеличились на 2,8 процента. Но этого явно мало. Рост доходов населения в Мордовии должен быть минимум в 2 раза выше, чем в целом по стране. К 2024 году средняя зарплата должна превысить отметку в 42 тысячи рублей. По итогам 2020-го она увеличится в среднем на 2,5-3 тысячи рублей.

Ударный фронт

«Успешно завершил год агропромышленный комплекс, - констатировал Глава республики. - Объемы сельскохозяйственного производства растут уже 7 лет подряд, в прошлом году - сразу на 9%. Благодаря современным технологиям даже в сложных погодных условиях Мордовия шестой год подряд уверенно перешагивает рубеж в миллион тонн по сбору зерна. Притом мы снова добились самой высокой урожайности в ПФО - свыше 30 ц/га! Получен рекордный урожай зеленого горошка и масличных культур. К лучшим своим показателям приблизились свекловоды - собрав более миллиона тонн сахарной свёклы при урожайности 475 центнеров с гектара! В прошлом году произведено более 321 тыс. тонн мяса - в 2,5 раза больше, чем 7 лет назад».

«Производство молока превысило 453 тыс. тонн. Годовой прирост - более 18 тыс. тонн, - продолжил Владимир Волков. - Мы уже находимся на 1-м месте в России по производству молока в расчете на человека. Продуктивность коров составила 6734 кг с годовой прибавкой в 414 кг. Сейчас - зимой! - мы вышли на стабильные надои в 1000 тонн ежедневно. А летом данный показатель вырастет до 1200 тонн».

Также успешно завершили год предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукции выпущено на 77 млрд рублей. Устойчивый рос наблюдается по всем ключевым направлениям. А производство яиц - впервые в истории - превысило полуторамиллиардный рубеж - 1520 млн штук.

Не менее серьезные задачи обозначены и на текущий год. Производство мяса должно вырасти до 350 тыс. тонн, молока - до 470 тыс. тонн. С прицелом на решение новых задач будет развиваться и растениеводство. «Для нас принципиально важно стабильно собирать не менее 1,5 млн тонн зерна в год, - вновь заострил внимание руководитель региона. - Для этого нужно получать урожайность не ниже 30 ц/га и довести зерновой клин минимум до полумиллиона га. Мы подошли к тому, чтобы всё выращивать самим, обеспечивать себя кормами, сырьем и не зависеть от внешних факторов!»

При этом развитие сельхозпроизводства неизменно должно сопровождаться постоянным ростом качества жизни аграриев. Власти на всех уровнях предстоит приложить все усилия для успешной реализации программ комплексного развития сельских территорий и строительства жилья. Большие надежды здесь возлагаются на так называемую сельскую ипотеку - под 3, а в некоторых случаях - и под 1 процент годовых. Только в нынешнем году необходимо обустроить более тысячи земельных участков, завершить подготовку инженерной инфраструктуры на трех площадок под компактную застройку в ряде районов. В дальнейшем же такие площадки должны появиться повсеместно. «Только так мы сможем добиться, чтобы участие в этой программе носило массовый характер и было наиболее выгодно людям! - отметил Владимир Волков. - Ведь под эту программу подпадают населенные пункты до 30 тысяч человек, а участвовать в ней могут даже жители Саранска и Рузаевки, желающие иметь жилье на селе».

Строить быстро, строить качественно

Строительная отрасль тоже не стояла на месте. Построено 348 тыс. кв. метров жилья, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В 2020-м предстоит обеспечить ввод более 40 производственных и социальных объектов, а также построить 360 тыс. кв. метров жилья.

«Большие задачи стоят по сокращению аварийного жилищного фонда, - сказал руководитель республики. - В рамках федерального проекта будет переселено около 5 тысяч человек из 415 домов… Три года республика активно работает по программе «Формирование комфортной городской среды». За это время благоустроено 500 дворовых территорий и 20 общественных пространств в 57 муниципальных образованиях».

Упомянул Глава и о фактах иного рода. Так, из-за отсутствия должного контроля пришлось переделывать асфальтовое покрытие на бульваре братьев Веденяпиных в Саранске. «Муниципалитетам нужно внедрять самые современные технологии цифровизации городских пространств, программу «Умный город», - заметил выступающий. - В администрациях и в муниципальных предприятиях у нас огромная армия работников. Нужно менять структуру управления городским хозяйством, делать ее более современной. Важно использовать интеллектуальные системы сбережения ресурсов».

Много жалоб поступает и на работу «Горводоканала». «Считаю, что главная причина этого - неграмотное управление и несоблюдение технологий. Мэр Саранска должен наконец разобраться и решить указанную проблему! Похожая ситуация наблюдается и в Рузаевке. Если не принимать никаких мер, может случиться коммунальная катастрофа!»

В сфере теплоснабжения тоже далеко не все благополучно. «В текущем отопительном сезоне зафиксировано много аварий и прорывов на теплотрассах, - констатировал Владимир Волков. - Хорошо еще, что зима была теплой. Муниципалитетам совместно с энергоснабжающими организациями надо увеличить объемы работ минимум в 3 раза, чтобы пройти зимний период без срывов».

Дорожникам тоже предстоит проделать большой объем работы: «В Саранске в прошлом году отремонтировано сразу 13 проблемных участков. Самой ожидаемой для людей была улица Фурманова. Однако из-за коммунальной аварии работы пришлось перенести. Обращаю внимание руководства Саранска: дорога по улице Фурманова должна быть обязательно отремонтирована в этом году! Естественно, решив предварительно все проблемы с заменой канализационного коллектора. Кроме того, в этом году нужно отремонтировать дорогу по улице 1-й Промышленной - от телевизионного завода до завода «Центролит». И, конечно, улица Солнечная - такое состояние дороги для Саранска просто позор! Еще один трудный проект, который мы должны обязательно завершить, - ремонт мостов на Северо-Восточном шоссе. Напомню: крайний срок запуска движения 7 мая этого года! Ускорить нужно и строительство дороги по улице Строительной. Это важнейший проект, благодаря которому мы напрямую свяжем между собой все микрорайоны города. То есть фактически создадим еще одно транспортное кольцо. Причем внутри Саранска!»

Социальный эффект

Именно достигнутым социальным эффектом следует, по мнению Главы, определять результативность экономики. «Социальная сфера - самый чуткий камертон настроений в обществе! - заявил он. - И здесь у нас не всё однозначно. С одной стороны, мы ни на день не останавливали строительство социальных объектов. Только за 5 лет построено и отремонтировано 22 школы и более 120 детских садов. Я не говорю еще о десятках школьных спортзалов, библиотеках, досуговых центрах и кинозалах. Всего более 200 объектов! Но, с другой стороны, в обществе по ряду направлений нарастает определенное недовольство. Правительству не удается переломить негативные тренды в демографии, по оттоку населения, доступности первичного звена здравоохранения».

В здравоохранении, к примеру, порой доходит до абсурда: проще порой сделать сложную операцию, чем попасть на прием, скажем, к участковому врачу в поликлинике. «В прошлом году все мы периодически вовлекались в обсуждение тем, связанных с медициной, - заметил региональный лидер. - Но почти все конфликтные ситуации - в Теньгушеве, Ичалках, Большом Игнатове, Лямбире, Ардатове, Кадошкине - не были связаны с методами лечения, диагностикой или лекарственным обеспечением. Чаще людей просто «подогревали» те, кому хотелось сохранить «теплые» места. Особенно в стационарах, где поток пациентов небольшой, сложные операции не проводятся, а зарплата идёт, и не маленькая. Средняя зарплата врачей в Мордовии - почти 50 тысяч рублей. Кстати, недавняя проверка одного из районных стационаров показала, что из всех находящихся там пациентов только один имел для этого показания. Остальные лежали по договоренности с докторами!»

Крайне чувствительными для общества являются и вопросы образования. Соответственно, все процессы и изменения в данной сфере должны быть открытыми и понятными. «За последние 7 лет мы построили 9 новых современных школ на 4,5 тысячи мест, - сообщил Глава. - Еще не менее четырех школ - две в Саранске и по одной в Торбеевском и Лямбирском районах - откроем до 2024 года».

«Впрочем, современная школа - это не только новая инфраструктура, - сказал он. - Прежде всего, это - обновление содержания, развитие успеха каждого ребенка. Подчеркиваю: каждого! Наша задача - сделать так, чтобы каждое образовательное учреждение работало по принципу равных возможностей».

«Ключевым фактором конкурентоспособности является знание иностранных языков. Поэтому предлагаю с 1 сентября 2021 года в качестве второго иностранного языка ввести в учебные планы ряда школ изучение китайского и испанского языков, - под аплодисменты зала заявил Глава. - Мы ощутили нехватку специалистов во время мундиаля. Сейчас многие наши предприятия укрепляют сотрудничество со странами Азии и Латинской Америки. Задача минобразования с учетом мнения родителей определить не менее трех пилотных школ, а вузы должны подготовить для них педагогов. Но при этом, особо подчеркну, лучше остальных наши дети должны знать и уважать свой родной язык!»

Большой резонанс в обществе вызвал Президентская инициатива организации «школьных обедов» для младшеклассников. «Считаю ненормальным, когда наших школьников кормят импортными овощами или привозным мясом, да еще сомнительного качества, - добавил Владимир Волков. - Прошу Правительство, глав районов взять вопрос под жесткий контроль и исправить ситуацию. Создание так называемых кейтеринговых компаний было нацелено на поддержку местных товаропроизводителей и повышение качества детского меню в школах. Но если положение не улучшится, придется вернуться к муниципальным предприятиям, которые займутся организацией питания учащихся».

Наше все

Проблемой проблем остается, однако, низкий коэффициент рождаемости. Учитывая это, Глава инициировал ряд дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми. Прежде всего, планируется ввести в республике новую меру поддержки - «единовременную денежную выплату на первоначальный взнос по ипотеке в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет. При условии, что среднедушевой доход семьи будет ниже двух прожиточных минимумов в республике».

Правительству поручено «с 2021 года увеличить нашу ежегодную выплату семьям на подготовку детей в школу в 2 раза, также произвести индексацию республиканского материнского капитала, который выплачивается за рождение третьего и последующих детей».

«Считаю необходимым сделать бесплатным для многодетных семей посещение всех государственных учреждений спорта и культуры. У нас такие льготы с определенными ограничениями действуют для детей. Нужно распространить меру поддержки на всю многодетную семью, то есть и на родителей, - подчеркнул Владимир Волков. - Также предлагаю на 30 минут сократить продолжительность рабочего дня для женщин, воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, и на час - для многодетных матерей с детьми. Причем с сохранением зарплаты в полном объеме. Если дети находятся под опекой отца, то эта норма будет распространяться и на мужчин».