Миллион «спалил» главу района

Руководитель Теньгушевского района Александр Кузьмин ушел в отставку из-за уголовного преследования

На прошлой неделе глава Теньгушевского района республики 38-летний Александр Кузьмин внезапно покинул свой пост. Он сложил с себя полномочия по собственному желанию, что было зафиксировано на спешно созванной сессии райсовета. Осведомленные лица уже знали, что добровольная отставка была для чиновника вынужденным шагом - Александр Кузьмин угодил под уголовное преследование. Это вскоре подтвердили и представители правоохранительных структур - экс-руководитель района подозревается в хищении из бюджета более 1 миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Теньгушевского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение, совершил хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств в размере более 1 миллиона рублей. В дальнейшем глава района безвозмездно обратил денежные средства в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева.

Как выяснилось, в декабре 2017 года району из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей в качестве субсидии на строительство или покупку жилья для «формирования муниципального специализированного жилищного фонда». По документам глава района Александр Кузьмин потратил всю выделенную сумму на покупку дома площадью 90 квадратных метров. В действительности же этот дом стоил около 2 миллионов рублей. Продавец дома признался, что по договоренности с главой района вернул ему эту разницу - свыше 1 млн рублей. Заключать под стражу Александра Кузьмина не стали. Пока следствие ограничилось подпиской о невыезде.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия, - пояснила Наталья Афанасьева. - Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы».

К слову, Александр Кузьмин уже второй глава Теньгушевского района, которому пришлось покинуть свою должность из-за махинаций с бюджетными деньгами. Предыдущего руководителя района Александра Дементьева (на фото выше) в 2016 году приговорили к 3 годам условно и штрафу в 2,5 миллиона рублей за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. При этом Александр Кузьмин занимал особое место среди руководителей муниципальных образований республики. Уже хотя бы потому, что до назначения, случившегося в мае 2016-го, он ничем особенным себя не проявил. Более того, многие теньгушевцы явно ожидали увидеть на данном посту Ольгу Куткину - первого заместителя главы и начальника местного финансового управления, в течение двух лет возглавлявшую район в качестве «и.о.». Но этого не случилось. Район остро нуждался в руководителе, способном объективно оценить ситуацию и определить пути решения имеющихся проблем. И Александр Кузьмин, в общем-то, соответствовал предъявляемым требованиям.

К моменту вступления в должность главы Теньгушевского района перспективный 35-летний управленец имел уже два высших образования. В Мордовском гуманитарном институте он обучался по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а в Российской правовой академии минюста - «Юриспруденция». Фаворита объявленного кадрового конкурса, само собой, поддержали все 15 депутатов райсовета. В ответ тот подчеркнул, что надеется обрести в районе единомышленников в деле выполнения стоящих перед муниципальной властью задач. В реальности, правда, ни о какой «командной игре» не было и речи. Кузьмин, как утверждают теньгушевцы, с первых дней дал понять, кто теперь здесь главный и кому «все равно ничего не будет».

В таких условиях скандалы последовали один за другим. Чего стоят хотя бы амурные похождения чиновника, слухи о которых периодически докатывались и до мордовской столицы. Имя Теньгушевского главы прогремело после того, как одна из жительниц райцентра во всеуслышание обвинила его в преследовании за отказ от продолжения интимных отношений. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Впрочем, большая часть сельчан наверняка держит обиду на чиновника за его отказ спасти райбольницу. Сначала общественность надеялась, что волны оптимизации обойдут ее стороной. Все-таки и расстояния до Темникова, Краснослободска и Саранска приличные, и состояние дорог подчас оставляет желать лучшего, и автобусы, бывает, не всегда пунктуально отправляются в рейсы. Но самое главное - лечебный корпус Теньгушевской ЦРБ, построенный менее 15 лет назад, находится еще в очень приличном состоянии.

Ну а когда выяснилось, что властям района нет до этого дела, граждане принялись митинговать. В результате возникший практически на пустом месте конфликт (ликвидировать медучреждение, как оказалось, никто и не собирался) удалось погасить вовсе не усилиями местных начальничков, но совместными стараниями приехавших из Саранска специалистов во главе с вице-премьером Галиной Лотвановой и министром здравоохранения РМ Олегом Маркиным.

Но вскоре Теньгушеский глава вновь оказался «под прицелом». На сей раз - блогеров, зафиксировавших его словесную перепалку с сотрудниками полиции. Автомобильная авария, в которой пострадали жена и ребенок чиновника, случилась в самом центре Саранска, рядом с РДК, где в тот момент находился Кузьмин. Примчавшись на место, он сразу же потребовал объяснений от правоохранителей. Сегодня же правоохранители будут требовать объяснений уже от Кузьмина...