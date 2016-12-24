СИНХРОННЫЙ ДЕБЮТ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Макаров и Сергеев прорвались на высший уровень в один день

Первый день весны 2020 года по-особенному войдет в историю мордовского футбола, и республиканского спорта в целом. В эту красивую дату сразу два воспитанника МЦПЮФП «Мордовия» дебютировали в Премьер-лиге. Сразу два! Да еще в один день! В сильнейшей лиге страны! Такого не происходило даже в те сезоны, когда «Мордовия» выступала в российской элите. Сначала Денис Макаров вышел на поле в футболке «Рубина» в Нижнем Новгороде (где с недавних пор принимает гостей «Тамбов»), а чуть позже Никита Сергеев сыграл за «Краснодар» (в домашнем для «быков» поединке с «Уфой»).

Уроженец Рузаевки Никита Сергеев начинал свой футбольный путь в «Мордовии-99» у тренеров Рената Кутюшева, Виктора Бородулина и Игоря Лайкина. Зимние новости из стана «черно-зеленых» неуклонно убеждали в том, что наш талант уверенно прогрессирует. «Краснодар» открыл подготовку к возобновлению сезона 15 января и успел провести три учебно-тренировочных сбора в Испании. Сначала подопечные Мурада Мусаева и Сергея Матвеева базировались в городке Эстепон на побережье Средиземного моря, а затем дважды подряд «дислоцировались» в широко известной Марбелье.

Сергеев отличился в первом же контрольном матче - против бухарестского «Динамо». Соответственно его гол стал первым для краснодарцев в новом 2020 году. Причем над румынами была одержана волевая победа (2:1). В дальнейшем воспитанник МЦПЮФП «Мордовия» принимал участие в спаррингах с чешским «Яблонецем» (2:1), шведским «Мальмё» (3:1), норвежским «Мьёндаленом» (4:3) и норвежским «Мольде» (0:1). Особо успешным вышел для Никиты спарринг со второй из перечисленных скандинавских команд. Мордовский самородок сперва стал автором голевого паса (ассистировал бразильцу Ари), а затем дважды подряд забил сам, доведя счет до 3:0 (уже к 41-й минуте).

Уместно напомнить, что в настоящий момент клуб Сергея Галицкого находится на второй позиции в турнирной таблице. Впереди только «Зенит», сумевший оторваться на 8 очков. На три очка от краснодарцев отстают «Ростов», ЦСКА и «Локомотив». Следовательно, у нашего Сергеева есть шикарный шанс уже этой весной завоевать медаль чемпионата России, а летом и осенью - постараться проявить себя с наилучшей стороны в еврокубковых матчах.

Уроженец Тольятти Денис Макаров в юношеские годы оказался в Саранске транзитом через «Академию Коноплева» и малоприветливый в футбольном плане Якутск. Атакующего полузащитника, настойчиво искавшего свое место в виде спорта номер один, присмотрели все те же Игорь Лайкин, Виктор Бородулин и Ренат Кутюшев. В дальнейшем в тандеме с Лайкиным с «Мордовией-98» работал нынешний директор МЦПЮФП «Мордовия» Сергей Савочкин. Быстроногий Макаров приглянулся мордовским специалистам отменной скоростью, неуклонно бороздил фланги, создавая остроту у ворот соперников, и буквально пахал на тренировках. И уже тогда становилось понятно: этот парень обязательно должен вырасти в игрока команды мастеров.

Первый опыт взрослого футбола Макаров получил, выступая за команду «ЦПРФ-Мордовия» в первенстве и Кубке МФС «Приволжье». В 2016 году Денис попробовал свои силы в молодежном первенстве России, забив три мяча в 12 матчах за «Оренбург-м». Затем выступал за «Оренбург-2» в ПФЛ (23 игры, 5 мячей). Но ключевым клубом для перспективного игрока стал «Нефтехимик». С этой командой он завоевал путевку в ФНЛ, где по итогам летне-осенней части текущего сезона выбился в лидирующую группу списка бомбардиров. Был период, когда Макаров не уходил с поля без гола в восьми матчах подряд и заслужил реноме главного открытия турнира. На весеннем этапе нижнекамский клуб, как и «Мордовия», будет выступать на стадионе ЧМ-2018 в Саранске. Однако зимой Макаров, имевший предложения от ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», перебрался в столицу Татарстана к Леониду Слуцкому. Слухи о том, что на его переходе конкретно в «Рубин» настояло высшее республиканское руководство, неединичны.

Еще одним воспитанником главной футбольной школы Мордовии, продолжающим выступления на высшем уровне, является Евгений Фролов. 28 февраля известный вратарь, начинавший в «Мордовии-88» у Юрия Уткина, впервые защищал ворота самарских «Крыльев Советов». Однако уже в следующем сезоне число мордовских футболистов в Премьер-лиге может резко возрасти. Ведь отнюдь не исключено, что ряды РПЛ пополнят московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». За «автозаводцев» готовится дебютировать полузащитник Владислав Адаев (первые тренеры - Эдуард Тюшев и Алексей Федюнин). Ведущими футболистами в стане «моряков» являются Максим Тишкин и Михаил Маркин.

Настроено на повышение в классе и «Чертаново», имеющее планы на Яна Гудкова и Михаила Лямзина. Эти игроки не так давно перешли в прогрессирующую московскую школу из «Мордовии-2002» (данный возраст в МЦПЮФП «Мордовия» с первых дней и до нынешнего момента возглавляет Владимир Медведев, а его ассистентами в разные годы работали Юрий Гулякин, Артем Просвирнин и Вячеслав Вечканов).

Не будем забывать и про то, что львиную долю состава «Мордовии» сейчас составляют игроки 2001 - 2004 годов рождения, способные, выступая за нашу главную команду, как следует возмужать и постепенно стать высококлассными профессионалами. С футболистами «Мордовии-2001» в разное время работали Алексей Шкаев и Василий Дмитренко, которым поочередно помогали Андрей Сарычев, Эдуард Тюшев, Антон Котенко и Максим Будников. С «Мордовией-2003» продуктивно работают Юрий Уткин и Евгений Буланов, а на первоначальном этапе им помогал Николай Иванов. Сегодняшний лидер юношеской сборной России и московского «Спартака-2003» Максим Лайкин впитывал азы футбола как раз у этих тренеров. И это, вне всяких сомнений, еще один потенциальный кандидат в обойму футболистов Премьер-лиги.

НАШИ ВОСПИТАННИКИ, ВЫСТУПАВШИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА

Сергей ДИКАРЕВ (29.06.1963, защитник)

Всего: 26 игр.

1985. СКА Ростов-на-Дону - 11 игр.

1990. «Ротор» Волгоград - 15 игр.

Дебют: 31 августа 1985 года, «Днепр» Днепропетровск - 0:2 (в), вышел на 61-й минуте, заменив Олега Шинкарева.

Виталий НИКУЛКИН (31.08.1971, нападающий)

Всего: 53 игры, 4 мяча.

1992. «Локомотив» Москва - 2 игры.

1993. «Локомотив» Москва - 27 игр, 2 мяча.

1994. «Локомотив» Москва - 3 игры.

1994. «Локомотив» Нижний Новгород - 17 игр, 2 мяча.

1995. «Локомотив» Нижний Новгород - 4 игры.

Дебют: 10 апреля 1992 года, «Динамо» Ставрополь - 3:0 (д), вышел на 59-й минуте, заменив Александра Рычкова.

Сергей ГРИЦЕНКО (01.02.1972, вратарь)

Всего: 20 игр.

1992. «Ротор» Волгоград - 19 игр.

1993. «Ротор» Волгоград - 1 игра.

Дебют: 17 мая 1992 года, «Кубань» Краснодар» - 1:3 (д), вышел в стартовом составе.

Валерий ЗВЕРКОВ (15.02.1970, полузащитник)

Всего: 3 игры.

1992. «Текстильщик» Камышин - 3 игры.

Дебют: 29 июня 1992 года, ЦСКА Москва - 1:1 (д), вышел на 64-й минуте, заменив Валерия Заздравных.

Альберт ФЕДОСОВ (04.09.1970, полузащитник)

Всего: 14 игр.

1995. «Черноморец» Новороссийск - 14 игр.

Дебют: 1 апреля 1995 года, ЦСКА Москва - 1:3 (д), вышел в стартовом составе.

Эдуард КОСОЛАПОВ (27.03.1976 - 18.04.2014, нападающий)

Всего: 10 игр, 1 мяч.

1997. «Динамо» Москва - 8 игр, 1 мяч.

1998. «Динамо» Москва - 2 игры.

Дебют: 9 июля 1997 года, «КАМАЗ-Чаллы» Наб. Челны - 3:1 (в), вышел на 88-й минуте, заменив Андрея Кобелева.

Валерий АЛЕСКАРОВ (19.08.1971, вратарь)

Всего: 2 игры.

2003. «Рубин» Казань - 2 игры.

Дебютный матч: 20 сентября 2003 года, «Уралан» Элиста - 1:1 (в), вышел в стартовом составе.

Сергей САВОЧКИН (08.02.1976, полузащитник)

Всего: 21 игра.

2004. «Амкар» Пермь - 13 игр.

2005. «Амкар» Пермь - 8 игр.

Дебют: 13 марта 2004 года, «Кубань» Краснодар - 0:0 (в), вышел в стартовом составе.

Максим БУДНИКОВ (31.05.1983, защитник)

Всего: 10 игр.

2007. «Крылья Советов» Самара - 5 игр.

2012/2013. ФК «Мордовия» - 5 игр.

Дебют: 7 апреля 2007 года, «Сатурн» Раменское - 1:1 (в), вышел на 77-й минуте, заменив Бенуа Ангбва.

Евгений ФРОЛОВ (05.02.1988, вратарь)

Всего: 25 игр.

2011/2012. «Динамо» Москва - 1 игра.

2018/2019. ФК «Оренбург» - 22 игры.

2019/2020. ФК «Сочи» Сочи - 1 игра.

2019/2020. «Крылья Советов» Самара - 1 игра.

Дебют: 26 ноября 2011 года, «Рубин» Казань - 0:1 (в), вышел на 66-й минуте, заменив Антона Шунина.

Михаил МАРКИН (21.11.1993, нападающий)

Всего: 10 игр. 2012/2013. ФК «Мордовия» - 7 игр. 2014/2015. ФК «Мордовия» - 2 игры. 2015/2016. ФК «Мордовия» - 1 игра.

Дебют: 31 августа 2012 года, «Зенит» СПб - 0:3 (д), вышел на 75-й минуте, заменив Рустема Мухаметшина.

Максим ТЕРЕНТЬЕВ (09.08.1992, полузащитник)

Всего: 1 игра. 2012/2013. ФК «Мордовия» - 1 игра.

Дебют: 10 ноября 2012 года, «Терек» Грозный - 1:2 (в), вышел на 76-й минуте, заменив Алексея Иванова.

Максим ТИШКИН (11.11.1989, защитник)

Всего: 54 игры.

2014/2015. ФК «Уфа» - 19 игр.

2015/2016. ФК «Мордовия» - 18 игр.

2016/2017. «Томь» Томск - 14 игр.

2017/2018. «СКА-Хабаровск» - 3 игры.

Дебют: 3 августа 2014 года, «Кубань» Краснодар - 0:2 (в), вышел в стартовом составе.

Дмитрий СЫСУЕВ (13.01.1988, полузащитник)

Всего: 97 игр, 10 мячей.

2014/2015. ФК «Мордовия» - 10 игр.

2015/2016. ФК «Мордовия» - 9 игр.

2015/2016. ФК «Уфа» - 11 игр, 2 мяча.

2016/2017. ФК «Уфа» - 17 игр, 1 мяч.

2017/2018. ФК «Уфа» - 26 игр, 5 мячей.

2018/2019. ФК «Уфа» - 22 игры, 2 мяча.

2019/2020. ФК «Уфа» - 2 игры.

Дебют: 18 августа 2014 года, «Терек» Грозный - 0:1 (в), вышел на 75-й минуте, заменив Алексея Иванова.

Руслан НАВЛЁТОВ (10.12.1993, полузащитник)

Всего: 2 игры.

2015/2016. ФК «Мордовия» - 2 игры.

Дебют: 13 марта 2016 года, ФК «Краснодар» - 0:1 (д), вышел на 74-й минуте, заменив Евгения Шипицина.

Денис МАКАРОВ (18.02.1998, полузащитник)

Всего: 1 игра.

2019/2020. «Рубин» Казань - 1 игра.

Дебют: 1 марта 2020 года, ФК «Тамбов» - 0:0 (Нижний Новгород), вышел на 89-й минуте, заменив Хвичу Кварацхелия.

Никита СЕРГЕЕВ (17.10.1999, нападающий)

Всего: 1 игра.

2019/2020. ФК «Краснодар» - 1 игра.

Дебют: 1 марта 2020 года, ФК «Уфа» - 2:0 (д), вышел на 88-й минуте, заменив Вандерсона.