В Саранске заработала медиашкола «SMMекалка»

26 февраля в Саранске началось обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Медиашкола для НКО «SMMекалка». Программа действует в рамках реализации гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Спикерами выступают директор АНО «Подвиги», главный редактор медиапроекта «Подвиги обычных людей» Наталья Широкова, основатель Digital агентства «В точку», совладелец сети пабликов «Подсмотрено» и «Лица города» в социальной сети Вконтакте Алекей Лигер, заместитель заведующего отделом по социальным коммуникациям администрации главы республики Мордовия Елена Тихонова, менеджер по связям с общественностью ПАО «МТС» Ирина Сокольникова, редактор информационно-сервисного портала о науке Indicator.Ru Ерохина Екатерина.

Курс лекций, направленных на обучение основам коммуникации для позиционирования себя и своей деятельности в социальных сетях и СМИ, проходят более 50-и представителей некоммерческого сектора Республики Мордовия. По завершению курса участники получат сертификаты о профессиональной переподготовке от Института дополнительного образования МГУ им. Н.П. Огарева.

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