Администрация Саранска приступила к засыпке ям на дороге после обращения в соцсетях

Репортер

Большое число обсуждений в соцсетях посвящено состоянию дорог. Все сообщения и жалобы жителей Мордовии фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в ответственные ведомства.
Недавно в одном из популярных пабликах «ВКонтакте» появился пост об ужасном состоянии саранской дороги на 1-й Промышленной улице. Автор пожаловался, что дорожное полотно усеяно ямами, из-за которых на пути постоянно образовываются пробки. Также он приложил видео с автомобильного регистратора в качестве доказательства.
Жалоба была направлена в администрацию Саранска, и уже на следующий день началась засыпка ям щебнем. Представители администрации сделали фото с места работ и сообщили, что на 2020 год запланирован ремонт этого участка.
Если вас волнует состояние дорог в вашем населенном пункте, обязательно пишите об этом в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.


Большое число обсуждений в соцсетях посвящено состоянию дорог. Все сообщения и жалобы жителей Мордовии фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в ответственные ведомства.
Недавно в одном из популярных пабликах «ВКонтакте» появился пост об ужасном состоянии саранской дороги на 1-й Промышленной улице. Автор пожаловался, что дорожное полотно усеяно ямами, из-за которых на пути постоянно образовываются пробки. Также он приложил видео с автомобильного регистратора в качестве доказательства.
Жалоба была направлена в администрацию Саранска, и уже на следующий день началась засыпка ям щебнем. Представители администрации сделали фото с места работ и сообщили, что на 2020 год запланирован ремонт этого участка.
Если вас волнует состояние дорог в вашем населенном пункте, обязательно пишите об этом в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.


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