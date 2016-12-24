Администрация Саранска приступила к засыпке ям на дороге после обращения в соцсетях

Большое число обсуждений в соцсетях посвящено состоянию дорог. Все сообщения и жалобы жителей Мордовии фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в ответственные ведомства.

Недавно в одном из популярных пабликах «ВКонтакте» появился пост об ужасном состоянии саранской дороги на 1-й Промышленной улице. Автор пожаловался, что дорожное полотно усеяно ямами, из-за которых на пути постоянно образовываются пробки. Также он приложил видео с автомобильного регистратора в качестве доказательства.

Жалоба была направлена в администрацию Саранска, и уже на следующий день началась засыпка ям щебнем. Представители администрации сделали фото с места работ и сообщили, что на 2020 год запланирован ремонт этого участка.

Если вас волнует состояние дорог в вашем населенном пункте, обязательно пишите об этом в соцсетях. Прикладывайте фото и видео.



