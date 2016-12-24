Разыскиваются очевидцы ДТП!

16 февраля 2020 года в 7 часов 20 минут на 174 км автодороги сообщением «Подъезд к го Саранск от автодороги «М5-Урал» у села Пензятка Лямбирского района произошло столкновение автомобилей «Ваз 21102» и «Шевроле Лачетти». В результате данного ДТП три человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят откликнуться очевидцев данной аварии, а также граждан, владеющих какой-либо информацией по факту данного ДТП и сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 38-59-56 или 02.