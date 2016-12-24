Начальник отдела колонии задержан за взятку в 200 тысяч рублей

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В поселке Явас Зубово-Полянского района сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ и оперативниками регионального Управления ФСБ задержан начальник энергомеханического отдела исправительной колонии № 17 Дмитрий Мордвинов. Его взяли при получении взятки в размере 200 тысяч рублей.
По версии следствия, за денежное вознаграждение начальник отдела должен был пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы - 30 мобильных телефонов для последующей передачи их одному из осужденных. Учитывая, что Дмитрий Мордвинов занимал в колонии не последнюю должность, эта операция могла представляться ему не слишком рискованной. Но оперативники сорвали планы блиц-обогащения.
Следственный комитет по РМ в отношении Дмитрия Мордвинова возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решением суда он заключен под стражу.
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