Начальник отдела колонии задержан за взятку в 200 тысяч рублей

Репортер

В поселке Явас Зубово-Полянского района сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ и оперативниками регионального Управления ФСБ задержан начальник энергомеханического отдела исправительной колонии № 17 Дмитрий Мордвинов. Его взяли при получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, за денежное вознаграждение начальник отдела должен был пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы - 30 мобильных телефонов для последующей передачи их одному из осужденных. Учитывая, что Дмитрий Мордвинов занимал в колонии не последнюю должность, эта операция могла представляться ему не слишком рискованной. Но оперативники сорвали планы блиц-обогащения.

Следственный комитет по РМ в отношении Дмитрия Мордвинова возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Решением суда он заключен под стражу.

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