«Больная СПИДом проститутка»

«Ученик года-2020»
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Жительница Саранска оклеветала молодую пассию бывшего мужа
В отношении 52-летней жительницы Октябрьского района Саранска полицейские возбудили уголовное дело по довольно редкой статье - «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера» (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ).
В начале февраля этого года немолодая уже женщина устроила выходку, более характерную для несмышленого подросткового возраста. Как установили полицейские, она прикрепила на заборе одной из школ района плакат, сделанный из стандартных листов бумаги. На этом плакате красовались обвинения 30-летней местной жительницы в проституции, а заодно сообщалась, что она болеет СПИДом. Героиня этого «разоблачительного» «перформанса» сразу же написала заявление в полицию.
При выяснении причин, подтолкнувших женщину к столь радикальным мерам, стало известно, что 52-летняя дама несколько лет назад развелась с мужем. Да вот беда - бывшие супруги сейчас проживают в разных квартирах, но одного и того же дома. В таких обстоятельствах от наблюдательного взгляда женщины не ускользнуло, что ее бывший благоверный стал близко общаться с 30-летней барышней. Решив им отомстить, она написала на плакате личные данные потерпевшей и недостоверные сведения, порочащие ее честь и достоинство. Заметим, что свою вину в совершенном преступлении женщина не отрицает.
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