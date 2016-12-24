Полковнику ничто не спишут

Бывшего директора ЦСКА, нашего земляка Михаила Барышева будут судить за взятки на десятки миллионов рублей

Больше года длилось расследование резонансного дела о масштабных взятках в именитом клубе Министерства обороны России - ЦСКА. Бывшего директора клуба, уроженца Саранска полковника Михаила Барышева и его подчиненных обвиняют в получении взяток на 23,5 миллиона рублей при организации Всемирных зимних военных игр в Сочи в феврале 2017 года и мошенничестве. Все это время наш земляк провел под арестом, открещиваясь от всех обвинений и заявляя, что его оговаривают. Так или иначе, ГВСУ СКР предоставило возможность фигурантам уголовного дела ознакомиться с собранными доказательствами. А доказательств, судя по всему, набралось немало - материалы дела заняли 98 томов, к уголовному разбирательству привлекаются в общей сложности около двух десятков человек. Среди них - бывшие сотрудники ЦСКА из руководящего состава и связанные с ними бизнесмены.

Откаты

К моменту ареста в ноябре 2018 года наш 41-летний земляк, полковник Михаил Барышев сделал головокружительную карьеру - он уже успел покомандовать «кремлевским» полком, поработать в центральном аппарате Федеральной службы охраны, поруководить спортклубом ЦСКА и, наконец, занять видную должность в Министерстве обороны России - начальника Главного управления по работе с личным составом.

Но взяли Михаила Барышева за коррупцию при подготовке к Всемирным зимним военным играм в Сочи, собравшим в феврале 2017-го около тысячи военных спортсменов из 26 стран мира. Барышев занимал тогда должность руководителя ЦСКА - федерального автономного учреждения Минобороны РФ. Следствие считает, что он со своими подчиненными решил погреть руки на этом масштабном военно-спортивном форуме. Брать деньги решили по известной схеме - откатами с «понимающих правила игры» коммерсантов, задействованных в обеспечении этого мероприятия. Сумма отката была стандартная - 10% с каждого контракта.

В военном следственном управлении утверждают, что Барышев с подельниками брал откаты с трех фирм - RedSys, Forward и «Пять семерок» (это поставщики жидкокристаллических мониторов, спортивной экипировки и транспортных услуг). С одной компании сумма отката составила 10 миллионов рублей, с другой - 7 миллионов, с третьей - 6,6 миллиона. Позже представитель фирмы Forward, как полагает ГВСУ СКР, заплатил взяточникам еще 1,6 миллиона рублей за дополнительный заказ на пошивку экипировки. Все эти эпизоды были квалифицированы как получение особо крупных взяток.

Сначала в деле появились первые фигуранты - бывший заместитель Михаила Барышева по материально-техническому обеспечению Андрей Хамазин и экс-начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов. Им предъявили обвинение в мошенничестве и получении взяток. Маховик следствия постепенно раскручивался, коллеги полковника стали давать признательные показания и указали на Барышева. Заодно стал расширяться и круг подозреваемых по делу об откатах - их насчитывалось уже почти два десятка человек.

По версии следствия, хищения совершались в течение нескольких лет при подготовке к различным армейским соревнованиям, на которые выделялись сотни миллионов бюджетных рублей. В деле фигурирую коммерсанты, платившие за участие в тендерах, и посредники - в основном бывшие сотрудники ЦСКА, через которых взятки передавались руководителям армейского клуба.

Уже лично полковник Барышев, как полагает следствие, похитил 4 миллиона рублей из внебюджетного фонда «Спортивные инициативы ЦСКА», который он контролировал. Также нашего земляка обвиняют в злоупотреблении своими должностными полномочиями - он раздал подчиненным 2,6 миллиона рублей в качестве премий, а потом заставил их вернуть эти деньги.

Арест

«Надо учесть обстановку, в которой проходили соревнования. Это был пик кризиса и противостояния в спортивном мире, - заявил при аресте в суде Михаил Барышев. - Наша страна находилась в спортивной блокаде, но нашему ведомству удалось выполнить поставленную задачу на самом высоком уровне». В суде полковник рассказал, что подготовка к играм проходила в обстановке бардака и полной неразберихи. Деньги на мероприятие выделили только за месяц до начала военных игр. Провести конкурсы по всем правилам организаторы якобы не успевали, поэтому на этапе подготовки и возникли «возможности извлечь выгоду для недобросовестных людей». Михаил Барышев отрицал свою причастность к преступлению и заявил, что его просто подставили. «Финансовыми вопросами при подготовке к играм занимался мой заместитель Андрей Хамазин. Оказалось, что ранее он был судим за мошенничество, но на момент его трудоустройства я об этом не знал. Именно он получал всю наличность от спонсоров. Когда этот человек оказался в следственном изоляторе, он, видимо, решил переложить всю вину на меня…

Готов сотрудничать со следствием, готов давать все показания, что и делаю. Я не такой человек, который нуждается в деньгах и готов брать взятки, я никогда этого не делал. Считаю, что меня просто оговорили. Это настоящая трагедия!» - после этих слов офицер даже расплакался. Однако вскоре взял себя в руки и просил суд не лишать его свободы, а отправить под домашний арест вместо следственного изолятора.

Михаил Барышев подробно перечислил свои заслуги в ЦСКА. Например, за годы его работы в организацию было привлечено не менее 100 миллионов рублей только спонсорских средств. «Наши задачи были выполнены на самом высоком уровне», - заявил полковник. По его словам, он вернул ЦСКА отчужденное имущество стоимостью около 2 миллиардов рублей (в том числе стадион «Лефортово»). Как начальник главка в Минобороны Барышев, по его признанию, был одним из инициаторов создания военно-патриотического движения «Юнармия», не менее десяти раз вылетал в район боевых действий в Сирию и организовал сбор средств для семьи погибшего в этой республике полковника Руслана Галицкого. В качестве подтверждения положительного образа своего подзащитного адвокат предоставил суду награды Михаила Барышева: орден Почета, а также медали «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии», благодарности от министра обороны Сергея Шойгу и военного коменданта Москвы Александра Денисова. Но все это не помогло, и уроженца Саранска отправили в СИЗО.

Наличные «для решения государственной задачи»

Находясь под арестом, полковник Барышев не терял надежды на положительный для него исход уголовного разбирательства и даже жаловался главе СКР Александру Бастрыкину на предвзятое к нему отношение военного следствия, просил передать дело в гражданские подразделения, но получил отказ.

Наш земляк в своей жалобе главе СКР сообщал, что попал тогда в сложную экономическую ситуацию - Всемирные зимние военные игры не финансировалось вплоть до конца декабря 2016 года. В связи с этим организатору пришлось привлекать «огромные средства» знакомых коммерсантов, «в том числе наличные», чтобы расплатиться с фирмами, предоставившими ЦСКА форму для спортсменов, автотранспорт, мониторы и программное обеспечение для трансляции соревнований и т. д.

Понимая, что его действия носят не совсем законный характер, Михаил Барышев, по его словам, стал консультироваться с весомыми персонами, «к мнению которых прислушивался». В их число входили люди с большими звездами на погонах (их Барышев всех поименовал). Все они, как полагал полковник, одобрили его коммерческие инициативы, поскольку направлены они были только на решение государственной задачи.

Но уже после того, как военные игры были с успехом проведены, следственные органы решили, что их организатор брал взятки с бизнесменов, пожелавших принять участие в обеспечении масштабного мероприятия.

Михаил Барышев также сообщал Александру Бастрыкину, что добытыми им на организацию военных игр деньгами активно пользовались консультанты в погонах, к которым он обращался. Так, например, просили его профинансировать «нужды военных следственных подразделений». «Я был вынужден на это пойти - например, организовать пошив спортивной формы для сотрудников ВСУ», - признался офицер. Кроме того, по его словам, из собранных для игр средств он якобы оплачивал посещение фитнес-центра дочерью одного из «консультантов». Накопившийся у него компромат, по мнению полковника, и послужил одним из оснований для его уголовного преследования. А сам он - никакой не коррупционер, просто допустил халатность, не проконтролировав действия своих заместителей, вступивших в коррупционные связи с коммерсантами.

При этом, по информации федеральных информагентств, Михаил Барышев обладал обширными связями с влиятельными в стране людьми. Среди них - старшие офицеры ФСО, персоны из руководящего состава Ростеха и Росатома и т. д. К слову, Барышев активно сотрудничал и с мэрией Москвы. При этом его супруга - владелица сети столичных аптек.

По информации РБК, полковник Барышев мог позволить себе летать на отдых в 5-звездочные отели исключительно бизнес-классом, регулярно арендовать элитные яхты, подбирать себе недвижимость в историческом центре Москвы и закрытых загородных поселках рядом с водоемами, одаривать своих друзей и подруг дорогущими презентами, покупать им машины бизнес-класса, заказывать частный самолет на 12 мест, чтобы слетать в Сочи на гонку «Формулы 1», и многое, многое другое.

Справка «ВС»

Михаил Барышев родился в Саранске в 1978 году. Окончил тверское Суворовское военное училище, московское Высшее общевойсковое командное училище, курсы Военной академии Генерального штаба. Восхождение по карьерной лестнице для уроженца Мордовии складывалось стремительно. Сначала он проходил службу в батальоне Почетного караула Отдельного Комендантского полка (ныне - Преображенский). В 31 год Михаил Барышев уже назначен командиром Отдельного Комендантского полка. Эту должность он занимал с 2009-го по 2012 год. Затем перешел на работу в центральный аппарат Федеральной службы охраны. С октября 2014 года по июль 2017 года занимал должность начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ЦСКА). В мае 2017 года назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.



В июле 2018 года, когда в Минобороны началось формирование Главного военно-политического управления, Михаил Барышев планировал занять генеральскую должность заместителя начальника этого главка. Об этом рассказали коллеги полковника по Минобороны. Однако вопрос о его назначении на новый пост повис в воздухе, а потом случился арест по подозрению в коррупции.



Наш земляк женат и воспитывает двух дочерей.