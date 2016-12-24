В Мордовии начальник отдела колонии задержан за взятку в 200 тысяч рублей

Репортер

В поселке Явас Зубово-Полянского района сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по РМ и оперативниками регионального Управления ФСБ задержан начальник одного из отделов исправительной колонии № 17 во время получения взятки в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, за денежное вознаграждение подозреваемый должен был пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы - 30 мобильных телефонов для последующей передачи их одному из осужденных.

Следственный комитет по РМ в отношении задержанного возбудил уголовное дело ст.290 УК РФ (получение взятки).

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