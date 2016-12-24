Коммунальные службы убрали сухие ветки после обращения в соцсетях

Репортер

В официальную группу Республики Мордовия «ВКонтакте» обратился житель поселка Ялга. Он сообщил, что рядом с контейнерной площадкой по адресу ул. Мичурина, 11 уже несколько месяцев лежит неубранная куча веток. Также гражданин пояснил, что компания «Ремондис» отказывается их вывозить, так как ветки не относятся к бытовому мусору.



Жалоба была зафиксирована аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направлена в администрацию городского округа Саранск. Ее представители ответили, что ветки вскоре буду убраны сотрудниками службы «Спецавтохозяйство Саранское».

На следующий день житель Ялги написал в официальную группу республики: «приезжали ребята и убрали ветки», и приложил фото в доказательство.



Если вы столкнулись с подобной проблемой, пишите об этом в соцсетях.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Кровавое «сафари»

Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника

«ИСПОВЕДЬ СМЕРТНИКА»

На телеканале НТМ 4 февраля стартовал уникальный авторский проект «Острые темы» известного журналиста Мордовии Юлии Литвиновой. Она...
Вирус страха

На третьей неделе глобального распространения коварный и ужасный коронавирус проник-таки на территорию Мордовии. Не в прямом медицинском, к...
«Ученик года-2020»

Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников

Загадочная гибель школьника

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту загадочной гибели в Саранске 16-летнего подростка. Трагедия произошла в День всех...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу