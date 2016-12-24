Коммунальные службы убрали сухие ветки после обращения в соцсетях

Дети и деньги
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В официальную группу Республики Мордовия «ВКонтакте» обратился житель поселка Ялга. Он сообщил, что рядом с контейнерной площадкой по адресу ул. Мичурина, 11 уже несколько месяцев лежит неубранная куча веток. Также гражданин пояснил, что компания «Ремондис» отказывается их вывозить, так как ветки не относятся к бытовому мусору.
Жалоба была зафиксирована аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направлена в администрацию городского округа Саранск. Ее представители ответили, что ветки вскоре буду убраны сотрудниками службы «Спецавтохозяйство Саранское».
На следующий день житель Ялги написал в официальную группу республики: «приезжали ребята и убрали ветки», и приложил фото в доказательство.
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