Прикидывались сотрудниками прокуратуры

Обязательства - дело добровольное?
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Телефонные мошенники, прикидываясь сотрудниками прокуратуры, пытались развести на деньги руководящих работников различных организаций Мордовии. В этой связи на соответствующем сайте ведомства было размещено официальное обращение.
«Прокуратура Республики Мордовия обращается к жителям республики, и прежде всего к руководителям учреждений, организаций и предприятий, ввиду того, что в последнее время вновь участились случаи незаконных действий со стороны лиц, представляющихся работниками прокуратуры и выдвигающих требования имущественного характера.
Так, за прошедшую неделю зарегистрированы телефонные звонки руководителям муниципальных учреждений и предприятий от имени неизвестных, которые, представляясь должностными лицами прокуратуры из числа межрайонных и районных прокуроров, под различными предлогами предлагают подъехать для решения производственных вопросов и привести дорогостоящие продукты питания, а также перевести денежные средства на номер мобильного телефона, что фактически является главной целью «телефонного мошенничества».
Напоминаем, что телефонные звонки от имени представителей прокуратуры Республики Мордовия с различными требованиями материального характера, в том числе о перечислении денежных средств или передаче материальных ценностей в доход органов прокуратуры или ее работников, являются преступными действиями мошенников и могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Убедительная просьба ко всем гражданам республики при поступлении таких звонков не идти на поводу у мошенников.
Подробную информацию можно получить от дежурного прокурора прокуратуры республики по телефону 47-55-05 или старшего помощника прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защиты по телефону 47-48-43».
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
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