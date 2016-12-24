Погостил с изнасилованием

В Мордовии окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя села Большие Печерки Нижегородской области.



Летом прошлого года он приехал в гости к жительнице Мордовии и успел здесь натворить уголовных деяний сразу на несколько статей. Он обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, грабеже, краже и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«По данным следствия, днем 21 августа 2019 года в Ромодановском районе обвиняемый напал на 15-летнюю школьницу, силой затащил ее в лесопосадку, где совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетней, а также похитил у нее кольцо и цепочку из серебра. Когда девочка стала по телефону просить о помощи маму, он дважды ударил ее кулаком по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в СК по РМ.

О нападении девушка рассказала матери, которая сразу же сообщила обо всем в отдел полиции. Насильника полицейские задержали в течение суток в Ромодановском районе. Во время расследования выяснилось, что молодой человек в тот же день напал еще на одну местную жительницу на остановке. Он воспользовался тем, что рядом никого не было, набросился на женщину и вырвал из ее рук сумку, в которой находились документы, телефон и кошелек с деньгами.

«Также в рамках проверки участия фигуранта в совершении иных преступлений сотрудникам СО ОМВД России по Ромодановскому району стало известно о его причастности к краже имущества из частного дома в селе Анненково. Молодой человек проник в жилище 22 августа в час ночи через окно и похитил продукты питания».

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.