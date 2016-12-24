Дело бригады наркодельцов передано в суд

«Комиссионный» скандал
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В МВД по РМ закончили расследование уголовного дела бригады наркодельцов и передали его в Ленинский суд Саранска. В группу торговцев входили 4 человека - жители Московской и Нижегородской областей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в сбыте и покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ, совершенных в составе организованной группы в особо крупном размере.
«В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2018 года 25-летний житель Балашихи, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил своему знакомому, проживающему на соседней улице, заняться незаконным распространением наркотических средств через интернет-магазин», - сообщили в МВД по РМ.
Группа молодых людей распространяла наркотики через тайники-закладки в Саранске и Муроме. Они приезжали в Мордовию на несколько дней, останавливались на съемных квартирах и, следуя указаниям оператора, оборудовали в заранее определенных местах тайники, после чего покидали пределы республики.
С октября 2018-го по февраль 2019 года обвиняемые осуществили сбыт и покушение на сбыт наркотического средства гашиш массой более 582 граммов, синтетического наркотика общим весом более 245 граммов, марихуаны и психотропного вещества.
Оперативники республиканского МВД взяли торговцев с поличным при попытке сбыта очередных партий дурмана. Еще один обвиняемый был задержан в Московской области. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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