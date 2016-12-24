Младшеклассников обеспечат горячими блюдами и напитками

Госдума приняла вчера в третьем, окончательном чтении закон об обеспечении учащихся младших классов горячим питанием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его «важной социальной инициативой, благодаря которой каждый учащийся младших классов вне зависимости от того, проживает он в городе или в селе, сможет бесплатно обедать в школьной столовой».

Закон, по словам Председателя нижней палаты российского парламента, депутаты рассматривали в приоритетном порядке, дабы с 1 сентября организовать питание в тех школах, где есть необходимые условия - то есть столовые и кухонное оборудование. Впрочем, некоторые поправки в документ все-таки были внесены. Так, уточнено, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню обязательно должны присутствовать горячее блюдо и горячий напиток.

Другое уточнение касается порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников. Регионы при этом смогут получить субсидии на проведение работ по организации питания.

Инициатива будет вводиться поэтапно - с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года. В Мордовии это произойдет в первую очередь, поскольку большинство школ технически готовы или почти готовы к нововведению. И прежде всего - в плане создания материально-технической базы пищеблоков и обеденных залов. Как заявил ранее Глава РМ, младшеклассники будут получать бесплатное питание уже с нового учебного года.