«Навар» Чушкина

Экс-министр культуры и национальной политики Мордовии подозревается в хищении 3,5 миллиона рублей бюджетных средств

Главная криминальная интрига только начавшегося года разрешилась на минувшей неделе в Ленинском суде Саранска. Здесь избирали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию Чушкину, задержанному по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

До этого пренеприятного для экс-чиновника события его имя уже упоминалось в контексте махинаций с деньгами минкульта. Всего пару недель назад по подозрению в хищении почти трех миллионов бюджетных рублей правоохранители взяли известного в Саранске предпринимателя Растяма Косаева. Как говорят следователи, он нарисовал себе «дополнительную прибыль» в 2 миллиона 800 тысяч рублей на ремонтных подрядах как раз от Министерства культуры и национальной политики РМ. И у многих тогда сразу же возник резонный вопрос - а куда смотрело руководство министерства, подписывая акты выполненных работ с такими дикими приписками, что они потянули почти на 3 миллиона? Сейчас выясняется, что смотрело куда нужно - в свой карман, пополняющийся деньгами от ремонтных афер. Как заявил в суде следователь: «На предварительном следствии установлено, что с марта 2018-го по май 2019 года Чушкин, занимая должность министра культуры, национальной политики и архивного дела, действуя по предварительному сговору с Косаевым, обманом, под видом выполнения ремонтных работ на двух объектах Саранска, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 миллиона рублей».

Взял, получается, Анатолий Михайлович побольше своего подельника Косаева. Впрочем, на то он и министр, пусть теперь уже и бывший. Но работал тандем по одной и той же мошеннической схеме, раскрытой оперативными сотрудниками УФСБ по РМ. Следственные органы тогда прямо заявили, что будут и дальше работать над выявлением других участников махинаций с бюджетными деньгами. И не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, о ком идет речь. Ведь не просто так Анатолий Чушкин всего два месяца назад внезапно покинул министерский пост и сел в кресло директора республиканского краеведческого музея. Возможно, он надеялся остаться в этом уголовном разбирательстве только свидетелем. Но не срослось…

Так в чем же конкретно подозревают Анатолия Чушкина? В 2018 году часть средств из 12 миллионов рублей, выделенных из бюджета на духовно-патриотическое воспитание, министр Чушкин направил на ремонтные работы по двум объектам. При посредничестве предпринимателя Растяма Косаева был найден нужный подрядчик на эти работы. В деле фигурирует бизнес-леди Лариса Пеганова, которая, по мнению следствия, и оформила липовые акты о ремонтных работах и обналичила деньги для министра. Их высокому покровителю передал Растям Косаев, взявший за посредничество «символические» 300 тысяч рублей.

В суде Анатолий Михайлович просил дать ему время для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, и заодно пожаловался на плохое самочувствие: «Вчера у меня было высокое давление - 180 на 110. Врачи «скорой» сделали определенные действия, но в больнице мне не стали ничего делать, поскольку посчитали, что определенные медицинские действия мне уже не нужны. Но когда я вернулся, давление снова поднялось. Сейчас мне требуется медицинская помощь».

Суд объявил перерыв, который растянулся почти на два часа. Сначала вызвали медиков «скорой». Врачи отвели 55-летнего фигуранта дела в отдельную комнату и оказывали ему помощь больше часа, после чего процесс возобновился. Анатолий Чушкин и его адвокат просили отложить рассмотрение на 72 часа, аргументируя это медицинскими соображениями. Однако заседание решено было продолжить, поскольку, по заключению медиков, состояние бывшего министра не вызывает опасений.

Правоохранители настаивают, что махинацию по распилу бюджетных миллионов Анатолий Чушкин провернул вместе со своим знакомым предпринимателем Растямом Косаевым. В суде представитель следствия заявил, что бывший министр может скрыться и оказать давление на фигурантов дела. - «Чушкин предлагал Косаеву взять всю вину на себя, как будто это преступление было совершено им в одиночку. Косаев отказался это сделать и в ходе допроса пояснил, что это преступление было однозначно организовано и спланировано Чушкиным. Помимо того, по указанию Чушкина Косаев ходил к свидетелю Пегановой и выяснял обстоятельства ее допроса».

Следователь просил суд отправить директора республиканского краеведческого музея под стражу. Анатолий Чушкин, естественно, возражал и заявил, что Косаев его просто оговаривает, поскольку сам хочет избежать ответственности. - «Никуда я бежать не собираюсь. Если моя вина есть, то доказывайте, а я выскажу определенную позицию. Но сегодня я считаю, что ваши действия чрезмерны».

Адвокат экс-министра Сергей Толмачев был категоричен: «Прошу ходатайство не удовлетворять ни под каким видом. Я хотел просить выпустить клиента под домашний арест, но решил его не заявлять, поскольку считаю, что это просто абсурд. Его причастность даже не доказана».

Суд выслушал стороны и постановил отправить Анатолия Чушкина в следственный изолятор сроком на 1 месяц и 9 дней.