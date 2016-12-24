Отец с сыном погибли в ДТП

Репортер

9 февраля около 18:00 на 427-м километре автодороги М-5 «УРАЛ» вблизи поселка Умет в Зубово-Полянском районе произошло жуткое ДТП. Иномарка «Форд Фокус» буквально влетела в грузовик.

По имеющимся данным, 50-летний водитель из Пензенской области на «Форде» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Скания». По словам водителя большегруза, в момент столкновения легковушку занесло.

В результате столкновения водитель «Форда» и его 28-летний сын, также находившийся в машине, от полученных травм скончались на месте происшествия. Они возвращались из Москвы, где работали вахтовым методом.  

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