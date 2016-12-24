Как признать дом аварийным?

Репортер

В декабре администрация Саранска объявила список многоквартирных домов, которые будут расселены в 2020 г. из-за аварийности.
После этого в соцсетях появилось немало сообщений о необходимости расселения из другого ветхого жилья. Причем не только от жителей столицы, но и от граждан из районов.
Все жалобы были зафиксированы аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направлены в районные и городские администрации.
Рассказываем о процедуре признания дома аварийным.
Решение выносит межведомственная комиссия. Проверка может быть проведена по заявлению собственников помещений.
Для этого заявителю следует обратиться в местную администрацию.
Для жителей Саранска пакет документов необходимо предоставлять в казенное учреждение г. о. Саранск «Городская общественная приемная» (пр. Ленина, д. 4, подъезд №2).
Подробный список документов здесь.

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