ГУК с приговором

Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле

В Ленинском районном суде Саранска огласили приговор по уголовному делу бывшего руководителя ГУК «Юго-Западная» Виктора Авдеева. Он обвинялся в причинении имущественного ущерба ПАО «Т Плюс». Авдеев злоупотребил доверием местных теплоэнергетиков на 11 с лишним миллионов рублей. Благодаря нехитрым манипуляциям с расчетными счетами такая немаленькая сумма не дошла до ресурсоснабжающей организации, просто растворившись в ненасытной утробе городской «коммуналки».

В свое время ГУК «Юго-Западная» во главе с Виктором Авдеевым заключила с местным филиалом ПАО «Т Плюс» договор на снабжение сотен подведомственных жилых домов в Саранске тепловой энергией и горячей водой. Горожане в большинстве своем исправно оплачивали коммунальные блага, деньги за тепло и горячую воду поступали напрямую на счета ресурсоснабжающей организации.

Но Виктор Авдеев решил внести в этот понятный механизм расчетов свои коррективы. Он обратился в «Саранский расчетный центр», и в квитанциях на оплату горячей воды и теплоснабжения появились новые реквизиты - деньги от населения стали поступать на счета ГУК «Юго-Западная». И уже Авдеев решал, когда и в каком объеме энергетики получат плату за свои труды. В уголовном деле отмечается, что на счет компании Авдеева по такой схеме поступило почти 200 миллионов рублей. Но ПАО «Т Плюс» перечислялась лишь часть денег, а остальные использовались на нужды управляющей компании.

Вот как в своих показаниях обрисовал ситуацию представитель местного филиала ПАО «Т Плюс» Иван Журавлев.

- До изменения порядка расчета Авдеевым проблем с поступлением оплаты не было. С августа 2016-го по сентябрь 2017 года ситуация изменилась. По инициативе директора ГУКа Виктора Авдеева деньги за тепло стали поступать на счет управляющей компании. Изначально мы полагали, что «Юго-Западная» будет добросовестно исполнять обязанности по перечислению денег от населения.

Население оплачивало 95% от всей суммы за оказанные услуги. Однако после изменения директор ГУКа стал злоупотреблять доверием представителей ПАО «Т Плюс». Он перестал перечислять деньги нашей компании. Долги росли, мы не раз требовали вернуть деньги, уведомляли об этом Авдеева письменно, но он не реагировал. В декабре 2016 года Виктора Викторовича пригласили в офис компании «Т Плюс», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встрече он заявил, что вопрос об изменении порядка расчетов за тепло и горячую воду является исключительно его решением. Менять его он не собирается, поскольку занимается предпринимательской деятельностью, а значит, сам решает, кому и сколько денег будет перечислять. Для нашей компании это обернулось ущербом на 11 миллионов 290 тысяч рублей.

Мне были предъявлены акты расчетов между ГУК «Юго-Западная» и домоуправлениями с ноября 2016-го по ноябрь 2017 года. Выяснилось, что Авдеев перечислил им больше денег, чем требовалось для выполнения работ по содержанию текущего ремонта. При этом у домоуправлений перед ГУКом уже был долг в 21,8 млн рублей. Этим перечислением денег Авдеев еще больше увеличивал задолженность домоуправлений перед своей компанией. При этом имел возможность перечислить деньги в «Т Плюс» за поставленное тепло и горячую воду, но не сделал этого. Считаю, что он умышленно не перечислял деньги нашей компании.

В августе 2017-го компания «Т Плюс» расторгла с ГУК «Юго-Западная» договор на снабжение теплом и горячей водой из-за просрочки оплаты. Виктор Авдеев в свою очередь попытался добиться признания ГУК «Юго-Западная» банкротом, но это не дало нужного результата, и управляющей компании пришлось выплатить энергетикам 136,8 миллиона рублей. Еще 50,9 миллиона с компании Авдеева взыскали судебные приставы. В конечном счете ресурсоснабжающая организация все равно недосчиталась 11 миллионов 290 тысяч рублей.

Сам Виктор Авдеев в суде заявил, что собранные с населения деньги за тепло он не похищал (но его в этом и не обвиняли), а направлял все средства на обеспечение бесперебойной работы ГУКа и субподрядных организаций. Как выяснилось в ходе разбирательства, деньги на такую бесперебойную работу перечислялись Авдеевым с запасом, очевидно, чтоб можно было еще какие-нибудь коммунальные дыры заткнуть. Кстати, не забывал он и о премиях самому себе, видимо, за безупречную работу на ниве жилищно-коммунального хозяйства.

В общем, как было установлено в суде, Виктор Авдеев имел возможность своевременно рассчитываться с энергетиками, но вместо этого предпочел пустить их деньги в коммунальный оборот. Директору ГУКа было предъявлено обвинение по достаточно редкой статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб». Ее санкции предусматривали лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

В результате суд признал Виктора Авдеева виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. Испытательный срок для условного лишения свободы установлен судом в три года, в течение которых Авдеев должен исправно отмечаться у правоохранителей и не сможет без разрешения сменить место жительства.

Что же касается возмещения ущерба ПАО «Т Плюс», этот вопрос будет рассматриваться уже в порядке гражданского судопроизводства. А это означает, что имущество бывшего руководителя ГУК «Юго-Западная» стоимостью около 9 миллионов рублей останется под арестом. К слову, среди нажитого непосильным трудом фигурируют дорогостоящий внедорожник Toyota Highlander, домик с баней в Лямбирском районе, часть квартиры в Саранске, самоходная машина и трактор «Беларус».