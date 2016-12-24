Гоп-стоп с иностранным акцентом

Перебравшие спиртного студенты из Туркмении ограбили на улице 33-летнего жителя Саранска

Саранские полицейские по горячим следам задержали двух граждан Республики Туркменистан, обучающихся в мордовском университете, подозреваемых в ограблении жителя республиканской столицы.

18 января около пяти часов утра в дежурную часть полиции поступил звонок от 33-летнего жителя Саранска, который сообщил, что несколько минут назад двое неизвестных на улице Кирова нанесли ему побои и открыто похитили сотовый телефон. Мужчина описал внешний вид злоумышленников, отметив, что оба молодых человека, скорее всего, являются выходцами из одного из среднеазиатских регионов. При этом лишившийся телефона горожанин указал полицейским, в каком направлении скрылись грабители.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение причастных к совершению преступления двух граждан Республики Туркменистан. Оба молодых человека были задержаны по месту их временного проживания и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как быстро установили сотрудники правопорядка, незадолго до грабительской акции приезжие студенты распивали спиртное в одной из квартир города. Когда алкоголь закончился, они вышли на улицу, где обратили внимание на мужчину, идущего по другой стороне с барсеткой в руке. Воспользовавшись отсутствием свидетелей в столь раннее время суток, парни подбежали к жителю Саранска сзади и ударили в спину. Тот упал на землю, а налетчики стали бить его ногами, требуя отдать деньги и ценные вещи. В итоге, отобрав сумочку, грабители скрылись.

Сколь-нибудь значимой для нападавших добычей стал находившийся в барсетке айфон, но воспользоваться им они не смогли, так как была включена блокировка. В результате молодые люди его разбили, предполагая позже продать комплектующие.

Задержанные полностью признали свою вину. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Согласно действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

И уже 20 января в Ленинском суде Саранска студентам-иностранцам избрали меру пресечения. Один из задержанных является магистрантом нашего вуза, учится на архитектурно-строительном факультете МГУ им. Н.П. Огарева, живет в столице Мордовии уже более шести лет. Его товарищ по гоп-стопу учится в Аграрном институте. Ранее на молодых людей никаких нареканий не поступало, в совершении противоправных деяний они замечены не были. Придя в себя после попойки, иностранные студенты с ужасом осознали, в каком незавидном положении они оказались. Понятно, что сейчас они раскаиваются и очень сожалеют о произошедшем. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил молодых людей в СИЗО.



