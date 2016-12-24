Бюджет-2020 назван трудным, но реалистичным

Принятый на сессии Государственного собрания РМ бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг. смело можно назвать рекордным. Уже в первоначальном виде он сформирован со значительным профицитом в 2 миллиарда 91 миллион рублей. Притом доходная его часть оценивается аж в 42,92 миллиарда рублей, а расходная - почти в 40,83 миллиарда.

Традиционно в основе бюджета находится 26 государственных программ, на реализацию которых будет направлено 39 млрд 315 млн рублей. Также на 14,5 процента увеличены ассигнования на реализацию нацпроектов. Госдолг же, напротив, будет постепенно сокращаться - собственно, как того и требует утвержденная программа оздоровления региональных финансов.

Как и прежде, свыше 60 процентов средств - а это 25 с лишним миллиардов рублей - планируется направить на реализацию различных социально-культурных программ. Так, расходы на образование составят около 6,94 млрд рублей, на здравоохранение - 5,94 миллиарда. Еще 5,58 млрд пойдет на выполнение программы ремонта автомобильных дорог, почти 2,1 миллиарда - на поддержку сельского хозяйства.

«Бюджет, безусловно, трудный, требующий четкой и грамотной работы, - подытожил Глава РМ Владимир Волков. - По доходам он, возможно, даже сложнее нынешнего - а вы наверняка помните, какие усилия нам пришлось приложить для решения поставленных задач. Мы на 10 процентов сократили объемы госдолга, очередной год начинаем без задолженности по первоочередным расходам. Сейчас необходимо мобилизовать все резервы, дабы выполнить планы 2020 года».