Докатились-докатались…

Горожан призывают отказаться от рискованных зимних забав

В новогодние и рождественские каникулы пользователи социальных сетей то и дело жаловались на неустроенность «самостийных» горок для катания. Более всего людей возмущало состояние склона реки Саранки, что в районе Мемориального музея военного и трудового подвига. В праздничные дни излюбленное место отдыха горожан стало в прямом смысле опасным для здоровья. Санки, «ледянки» или «ватрушки» с огромной скоростью летели вниз, подскакивали на бордюрах, после чего либо благополучно скатывались на каток, либо врезались в зазевавшихся прохожих, а то и в заборы да столбы.

«Сегодня «скорая» уже несколько раз приезжала, забирала детей, - сетовали граждане. - Взрослые теряли сознание от ударов. Люди, будьте бдительны! Не пускайте детей кататься с этой горы». В сеть попали и видеозаписи, сделанные очевидцами. На них видно, как медики несут пострадавшего к машине «скорой помощи». Передвигаться самостоятельно тот явно не может. ЧП, как утверждается, случилось в канун Рождества. Среди отдыхающих была и группа молодых людей. В какой-то момент один из парней (как впоследствии выяснилось, 22-летний студент пединститута) решил скатиться с ледяной горки. Но, набрав приличную скорость, потерял равновесие и ударился в бетонный бордюр. Парень незамедлительно был доставлен в реанимацию. Врачи диагностировали перелом шейного позвонка.

Формально в случившихся инцидентах трудно кого-либо обвинить. На злополучной горке жители города катаются еще с незапамятных времен. Однако в нынешнем сезоне большие деревянные горки-теремки на Советской площади так и не появились, а «игрушечные» из пластика вдохновляют разве что малышей. На таблички с суровыми запретами на стихийных горках никто и внимания не обращает. Равно, впрочем, как и на сигнальные ленты, изредка вывешиваемые на старте ледяной трассы. Что же до песко-соляной смеси, то ее додумались применить уже после многочисленных ЧП, когда народ вернулся к трудовым будням.

Во второй рабочий день 2020 года мэрия Саранска обратилась к горожанам с просьбой воздержаться от посещения «несанкционированных» горок. И даже уточнила, каких именно мест следует избегать: «Категорически запрещается кататься со склона реки Саранки (в районе д. № 34 по ул. Советской), с насыпи проезжей части у моста по улице Севастопольской (в районе МКД № 83 по ул. Волгоградской), а также использовать для развлечений склоны в районе «Тойота Центра» (ул. Волгоградская, д. 91) и д. № 13 по Лямбирскому шоссе».

Кататься теперь, как следует из воззвания, «необходимо только в строго отведенном для этого месте». Вот только «на территории Саранска на природном ландшафте нет организованных ледяных горок». В связи с этим горожанам рекомендуется устраивать «покатушки» на детских игровых площадках и в местах массового отдыха. А еще лучше - вставать на коньки и лыжи, благо организованных катков и лыжных трасс с пунктами проката инвентаря в городе насчитывается немало.



