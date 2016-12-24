«Биохимик» стремительно движется к главной цели - импортозамещению в фармацевтической отрасли России

За 2019 год предприятие получило более 20 регистрационных удостоверений на лекарственные препараты различных форм и групп.

АО «Биохимик» активно развивается и реализует курс на импортозамещение. Ежегодно завод запускает в производство десятки новых лекарств, обеспечивая потребителей эффективными, безопасными и качественными медпрепаратами по доступным ценам.

Основной задачей для предприятия на ближайшее время, как и ранее, будет производство инновационных антибиотиков доступных для граждан нашей страны.

В ближайшее время АО «Биохимик» выпустит на фармацевтический рынок антибактериальный препарат Цефоперазон + Сульбактам, который является эффективной комбинацией цефалоспорина III поколения цефоперазона с ингибитором бета-лактамаз сульбактамом. Лекарственное средство будет выпускаться в форме порошка для приготовления инъекций.

При выпуске антибактериального препарата на предприятии будут использоваться все стадии производства лекарственного средства.

Этот антибиотик широкого спектра действия эффективен в отношении большинства грамположительных микроорганизмов и обладает высокой активностью к грамотрицательным бактериям. И это очень важный фактор при стремительном нарастание устойчивости у грамотрицательных возбудителей внутрибольничных инфекций, который вызывает сильную тревогу у врачебного сообщества. Так, уже более 50 процентов штаммов синегнойной палочки и более 60 процентов штаммов ацинетобактера в стационарах различных регионов России обладают экстремальной устойчивостью к антибиотикам. Более 70 процентов энтеробактерий резистентны к широко применяемым антибиотикам.

Главным отличием зарегистрированного АО «Биохимик» Цефоперазона + Сульбактама от других препаратов этой группы является высокая антибактериорезистентность и легкая переносимость его воздействия пациентами.

Вот как о препарате Цефоперазон + Сульбактам отзывается эксперт.

Сергей Владимирович Маткевич, к.м.н., заведующий хирургическим амбулаторным отделением Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр диагностики и реабилитации»:

Преимущество комбинации цефалоспоринов с сульбактамом состоит в расширении антимикробного спектра за счет грамотрицательных бактерий, что позволяет эффективнее бороться против госпитальных инфекций. Исследования доказали: чувствительность некоторых энтеробактерий, вызывающих нозокомиальные инфекции, оказалась в 5 раз выше к действию комбинации, чем к монотерапии. Преимущество подобной комбинации при интраабдоминальных инфекциях, сепсисе, пиелонефрите, в профилактике послеоперационных осложнений выявлено опытным путем. Кроме того, синергизм действия сульбактама и цефоперазона позволяет снизить концентрации компонентов для достижения выраженного и стойкого противомикробного эффекта.

Безусловно, российским фармкомпаниям необходимо сделать приоритетными производство таких значимых и востребованных препаратов. Инициативы завода АО «Биохимик» по разработке и созданию антибиотиков полностью российского производства являются примером грамотной реализации импортозамещающей стратегии.

Помимо антибиотиков в перечень зарегистрированных АО «Биохимик» препаратов вошли и растворы для внутривенного введения – Цисатрокурия безилат (препарат для расслабления мышц) и Траниксамовая кислота - лекарственное средство, которое применяют для лечения или предотвращения чрезмерной потери крови от травмы, хирургического вмешательства, гемофилии.

Практикующие врачи подчеркивают важность производства данных препаратов.

Ирина Вячеславовна Савельева д.м.н., проф., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского ГМУ:

Акушерские кровотечения продолжают входить в тройку лидеров причин материнской заболеваемости и смертности наряду с инфекционными осложнениями и гипертензивными расстройствами во время беременности. Примерно в каждом пятом случае кровотечение переходит в массивное, что угрожает здоровью и жизни матери, увеличивает необходимость в реанимационных мероприятиях и переливании компонентов крови, что, в свою очередь, ведет к увеличению финансовых затрат на лечение и реабилитацию пациентки. Транексамовая кислота относится к антифибринолитическим средствам. Обладает местным и системным гемостатическим действием при кровотечениях, связанных с повышением фибринолиза, а также противовоспалительным, противоаллергическим, противоинфекционным и противоопухолевым действием, собственной анальгетической активностью и потенцирующим эффектом в отношении анальгетической активности опиатов. Более того, применение транексамовой кислоты может быть эффективным для профилактики не только кровопотери во время хирургических вмешательств, но и послеродового кровотечения. Дополнительные преимущества транексамовой кислоты, такие как антифибринолитическая активность, в десятки раз превосходящая таковую у аминокапроновой кислоты, возможность сочетания с низкомолекулярными гепаринами и высокая безопасность делают препараты на ее основе незаменимыми в гинекологической практике.

Ольга Валерьевна Константинова, к.м.н., БПНЦ РАН:

Цисатракурия безилат является современным миорелаксантом. К его достоинствам относятся высокая скорость начала действия, органонезависимый метаболизм, отсутствие дозозависимого высвобождения гистамина и, следовательно, сердечно-сосудистая стабильность, что в конечном счете определяет предсказуемость длительности действия и клиническую безопасность препарата. Особенность его метаболизма (неферментный характер) позволяет использовать при лечении пациентов с печеночной и почечной недостаточностью. Возможность применения цисатракурия при продолжительных вертебрологических операциях у детей и подростков также является важным преимуществом препарата.

Одним из стратегически важных для «Биохимика» задач является реализация в рамках поручений Президента общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Завод приступил к разработке инновационного проекта по созданию онкологических препаратов, который будет осуществлен в ближайшем будущем.

Не секрет, что процент смертности от онкологических заболеваний один из самых высоких не только в нашей стране, но и во всем мире. С каждым годом появляются новые и разные средства борьбы с онкологией. В том числе и лекарственные препараты. Для России важно, чтобы они были отечественного производства: зависимость от зарубежных поставок опасна, особенно учитывая нынешнюю сложную международную обстановку. Глава государства поставил задачу перед Министерством здравоохранения и Министерством промышленности РФ развивать это направление, активно привлекая к решению непростой задачи науку и отечественную фарминдустрию. «Биохимик» активно включился в эту работу. Уже в 2020 году на предприятии начнется фармацевтическая разработка и синтез молекул 17-ти противоопухолевых препаратов. Лекарства будут направлены на борьбу практически со всеми видами онкологии (рак щитовидной и молочной железы, меланома кожи, рак головного мозга и др.)

Ирина Евгеньевна Гусева, кмн, БПНЦ РАН:

Смертность от онкологических заболеваний в России все еще очень высока. Однако снизить ее, продлить жизнь больному, улучшить ее качество возможно за счет повышения доступности инновационных лекарственных препаратов. Кроме того, существуют нозологии, а также определенные группы онкологических пациентов, при лечении которых могут быть эффективны только инновационные таргетные противоопухолевые лекарства. К такой категории, в частности, относятся пациенты, страдающие раком почки. Научно-исследовательские работы, осуществляемые на заводе «Биохимик», и его современные технологические возможности позволят поднять возможности терапии онкологических заболеваний на новый уровень.

Кроме того, в перечень зарегистрированных препаратов АО «Биохимик» вошли Гепреда (лиофилизат), Кларитромицин, Декскетопрофен, Цефепим, Атракурия безилат и др.

Всего же за 2019 год АО «Биохимик» получил более 20 регистрационных удостоверений на новейшие лекарственные средства, прежде не производившиеся в нашей стране. В следующем году планируется зарегистрировать более 40 препаратов.

В перспективе предприятие будет обладать одним из самых больших портфелей современных препаратов различных форм выпуска.