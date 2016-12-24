- Не помню, ваша честь.

У бывшего управляющего ГУК «Юго-Западная» Виктора Авдеева в суде случился приступ «амнезии», но он точно знает о «нашедшихся» 11 миллионах рублей

В Ленинском суде Саранска 5 декабря планировалось оглашение приговора по делу бывшего управляющего ГУК «Юго-Западная» Виктора Авдеева. Однако на судебном заседании коммунальный руководитель заявил, что ущерб, причиненный компании «Т Плюс» в размере 11,2 миллиона рублей, полностью погашен. Тогда что же является предметом разбирательства?

Напомним, обвинение в «причинении особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» Виктору Авдееву было предъявлено как раз за «пропавшие» 11 миллионов рублей. По данным следствия, руководитель ГУК «Юго-Западная» обратился в «Саранский расчетный центр», и в квитанциях за оплату горячей воды и теплоснабжения появились другие реквизиты получателя платежей - счета ГУКа вместо привычных реквизитов энергетиков. В результате деньги от жителей стали поступать компании Авдеева, и он решал, какая их часть достанется «Т Плюс», а какую он может использовать по своему усмотрению. Энергетиков такое положение дел не устроило, и они расторгли договор с ГУК «Юго-Западная» на снабжение теплом и горячей водой из-за просрочки оплаты. И почти все долги в дальнейшем смогли взыскать, «потерялись» где-то только 11 с лишним миллионов рублей.

Стоит отметить, что свою вину Авдеев не признавал ни в ходе разбирательств, ни на самом судебном процессе. При этом на вопросы судьи о том, зачем ему нужно было открывать сразу 13 (!) расчетных счетов, мужчина отвечал, что, руководствуясь законодательством, это не запрещено. Но за «растворившиеся» в мутной коммунальной водичке 11 миллионов рублей так или иначе нужно отвечать, вот и запросил для Авдеева прокурор три года колонии-поселения.

Приступ амнезии?

На судебном заседании, едва не ставшем финальным, у Виктора Авдеева то и дело случались провалы в памяти. Он не помнил, когда произошло переоформление «Волжского ТДК» в «Т Плюс», и даже о том, ставил ли он подпись при этом.

- Вы подписывали какие-то соглашения о том, что ОАО «Волжское ТДК» будет являться поставщиком теплоснабжения и горячей воды?

- Не помню, ваша честь. Может, было, может, нет. Сейчас не помню.

- Уведомляло ли вас «Волжское ТДК» о том, что изменяется название данного общества на ПАО «Т Плюс».

- Не помню, ваша честь.

- Тогда ответьте на вопрос, вы обжаловали решение арбитражных судов по искам ПАО «Т Плюс» по взысканию долга с ГУК «Юго-Западная» по поставке тепла и горячей воды по заключенным в 2015 году договорам?

- Какие-то были, по-моему, какие-то нет.

- Почему вы не обжаловали, раз, по вашему мнению, «Т Плюс» не являлся субъектом договорных отношений?

- Я не помню сейчас, ваша честь. Я говорю, по-моему, какие-то обжаловали, какие-то нет. Не могу точно сказать сейчас. Я не помню.

Судья еще долго пытался выяснить важные детали для прояснения ситуации, однако Виктор Авдеев все время ссылался на плохую память.

Вот новый поворот…

Череда вопросов на судебном процессе неожиданно вывела дело на новые рубежи. Виктор Авдеев встал и заявил, что долг в размере 11,2 миллиона перед энергетиками полностью погашен!

«Я предоставил выписки, из которых следует, что сумма была погашена. Деньги были списаны с нашего расчетного счета. Это октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года и январь 2018-го. Копии из бухгалтерии я предоставлял», - заявил подсудимый.

- На данный момент есть ли долг у ГУК «Юго-Западная» в отношении ПАО «Т Плюс» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение?

- Ваша честь, я не могу ответить на этот вопрос, - говорит Авдеев.

Адвокат подсудимого тут же изъявила желание подать ходатайство о истребовании информации о сумме долга на сегодняшний момент. Однако суд в ходатайстве отказал, аргументируя свое решение тем, что в деле уже есть сведения о наличии возбужденных судебных производств, а также о сумме оставшейся задолженности.

Множество вопросов так и остались без ответа. И чтобы еще раз разобраться в этом непростом уголовном деле, судья принял решение возобновить следствие. Таким образом, оглашение приговора Виктору Авдееву вновь сдвинулось как минимум на неделю. Следующее судебное заседание состоится 12 декабря.

Анастасия ЦИЛИГИНА