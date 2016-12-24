Жители Мордовии жалуются на некачественную воду и большие суммы в платежках

В Общественной палате Республики Мордовия состоялся круглый стол по проблемным вопросам в сфере ЖКХ. Собравшиеся обсудили вопросы формирования тарифов на отопление и горячее водоснабжение, а также оценили правомерность списания задолженности за коммунальные услуги управляющих компаний с собственников.

Уполномоченный по правам человека РМ Валерий Левин сообщил, что за девять месяцев текущего года из полутора тысяч обращений, поступивших ему от жителей региона, более двухсот - это жалобы на некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг.

- Я ежегодно выступаю с докладом о наиболее типичных проблемах не только в сфере ЖКХ, но и в социальной, экономической и других сферах. И должен констатировать, что в среднем 20% жалоб - это вопросы ЖКХ. Причем эта тенденция имеет склонность к увеличению. Вот за девять месяцев 2018 года обращений по ЖКХ было 194, а за 9 месяцев этого года уже 230, - привел данные Валерий Левин.

По его словам, в этом году наиболее часто люди жаловались на плохое качество воды. А с наступлением отопительного сезона еще и на холод в квартирах и постоянные аварии коммунальных сетей. Жители Мордовии также выражали недовольство ситуацией с текущим ремонтом многоквартирных домов (за девять месяцев поступило почти 30 обращений по этому поводу), указывали на необоснованное увеличение тарифа по содержанию имущества МКД, сетовали на неоправданно большие суммы по оплате электричества, отопления, вывоза ТБО и т.п.

- Резюмируя, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, на сегодняшний день основная проблема - это некое противоречие между жителями, проживающими в многоквартирных домах, и управляющими компаниями. Мы просто не понимаем и не слышим друг друга. Поэтому такие круглые столы просто необходимы, - высказал свое мнение Уполномоченный по правам человека РМ.

После с докладами выступили заместитель министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Евгений Филиппов и начальник Республиканской службы по тарифам РМ Алексей Рязанов. Они рассказали участникам круглого стола о нормативно-правовой базе в сфере предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в условиях прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, а также о формировании тарифов. После слово передали собственникам.

- Из года в год мы поднимаем вопрос о том, почему получаются такие «перетопы». Вот согласно графику подачи тепла я вчера села и подсчитала, сколько у меня должно получиться расчетных гигакалорий. И получилось так, что у меня по дому на 54 тысячи 852 рубля «перетоп». Получается, что трехкомнатная квартира переплатила 846 рублей, двухкомнатная - 650, однокомнатная - 452 рублей в месяц. Вы только представьте, какие суммы идут с одного района, - выразила свое недовольство представитель домкомов от Октябрьского района Людмила Новикова.

На этот вопрос представители власти не смогли сразу же дать ответ по конкретному дому, но пообещали взять эту проблему на контроль и дать разъяснения на следующем собрании.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА