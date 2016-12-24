Загадочная смерть 35-летней Веры Черкасовой

Имея только косвенную причастность к случившейся трагедии, директор завода «Цветлит» получил судимость

Точку в таинственном уголовном деле прошлых лет поставил Октябрьский суд Саранска. Речь идет о загадочной смерти 35-летней Веры Черкасовой, которая в преддверии 2016 года не вернулась домой с корпоратива. Тело девушки было найдено на следующий день после вечеринки в колодце рядом с теплотрассой.

Эта трагедия произошла почти пять лет назад. В ночь с 26 на 27 декабря 2015-го Вера Черкасова и сотрудники фирмы «Сапфир» собрались отметить наступающий Новый год. Торжество проходило в известном саранском заведении «Белый медведь». После полуночи девушка вызвала такси и отправилась в родное Ромоданово. Дома погибшую ждали мать и 8-летняя дочь. Вот только Вера так и не вернулась…

На следующий день родственники Черкасовой забили тревогу и обратились за помощью в правоохранительные органы. В этот же день стражи порядка найдут девушку. Мертвой. Ее бездыханное тело окажется в канализационном колодце рядом с теплотрассой, недалеко от автодороги на Александровском шоссе. Официальной версией наступившей смерти было признано переохлаждение.

Позже хронологию событий практически поминутно восстановят стражи порядка. Выяснилось, что в ночь застолья Вера действительно уехала домой на такси. Его водитель рассказал, что по пути девушка попросила остановить машину из-за того, что ей стало душно.

Мужчина выполнил просьбу, остановив транспорт напротив завода «Цветлит». Пассажирка расстегнула на себе верхнюю одежду и вышла из машины подышать воздухом. Таксист долго упрашивал девушку вернуться в салон, но она на просьбы не реагировала. Спустя какое-то время он был вынужден уехать и оставить Черкасову на дороге. При этом извозчик позвонил коллегам девушки и сообщил, что она вышла из машины в глухом районе города. Вот только на это сообщение никто не отреагировал…

Уже после обнаружения трупа с коллегами вновь свяжутся, и на этот раз стражи порядка. Все участники застолья как один помнили только о том, что Вера села в такси и уехала домой. Таксист тоже даст показания, в которых пояснит подробности недолгой поездки. Он расскажет, как якобы видел, что к девушке подъезжал отечественный «Жигуленок». Оттуда выходили двое парней и предлагали погибшей помощь. Согласилась ли она на их предложение и села ли в автомобиль, никто не знает. Знакомые Веры предположили, что она могла подвергнуться насилию, ведь на ней не было верхней одежды. Однако экспертиза показала, что смерть наступила от переохлаждения, а следы насилия обнаружены не были. Вот только родители девушки были уверены, что их дочь убили. Четыре года они пытались выяснить, что же случилось в ту ночь. И вот суд определил виновного. Им оказался директор завода «Цветлит» Александр Вавилов. Мужчина был признан виновным в том, что не обеспечил безопасность колодца, в котором был обнаружен труп. Получается, что, имея только косвенную причастность к случившемуся, директор предприятия получил судимость. От наказания его освободили за истечением срока давности.

Но действительно ли девушка погибла в том самом коллекторе и при каких обстоятельствах это произошло, до сих пор так и остается загадкой.