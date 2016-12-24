Елочные базары заработают в Саранске 20 декабря

В преддверии Нового года в Саранске в каждом микрорайоне города начинают работать елочные базары. Где они будут размещаться на этот раз, какова стоимость деревьев - об этом шла речь на совещании в саранской мэрии.

«В этом году елочные базары начинают свою работу 20 декабря. Всего для нестационарных торговых объектов по продаже елок, сосен и хвойного лапника предусмотрено 81 торговое место», - сообщила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

Елочные базары откроются по 25 адресам: ул. Полежаева (на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска»), ул. Полежаева, 31 (в районе ТЦ «Находка»), ул. Полежаева (на площадке в районе дома № 120, за остановкой «Огарева»), ул. Ботевградская, 80 (в районе ТЦ «Ботевград»), проспект 50 лет Октября между домами № 1 и № 3 (в районе магазина «Магнит»), ул. Энгельса, 11а (на территории торгового ряда около магазина «Нива-18»), ул. Кирова (в районе магазина «Маяк»), ул. Кирова, 71а, ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе гаражного кооператива), ул. Попова, 61 (в районе магазина «Магнит»), ул. Коваленко, 19а (в районе ТЦ «Глобус»), ул. Миронова, 1а (в районе ТК «Данко»), ул. Веселовского, 62а (на площадке ярмарки выходного дня), ул. Солнечная (в районе корп. 1 жилого дома № 7), ул. Косарева, 50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»), б. Эрьзи (в районе жилых домов № 11 и № 21), ул. Волгоградская, 71 (на территории, прилегающей к ТРЦ «Сити-Парк»), ул. Сущинского, 9Б (в районе торгового ряда), ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобусного маршрута № 44), ул. Гайдара, 6 (в районе торгового ряда), р.п. Николаевка, ул. Ленина, 90а (в районе Торгового центра), р.п. Ялга, ул. Пионерская (в районе жилого дома № 39), р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 18а (в районе торгового ряда), ул. А. Невского, 55Б (на прилегающей территории к магазину «Караван»), Лямбирское шоссе, 15 (на территории, прилегающей к гипермаркету «АШАН» Саранск).

Людмила Данилова рассказала, что по состоянию на 6 декабря подано 43 заявки на размещение елочных базаров, заключено 32 договора с индивидуальными предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов по продаже натуральных елок, сосен и хвойного лапника.

Какие елочные базары пользуются в Саранске наибольшей популярностью? Это торговые места на территории, прилегающей к ТК «Заречный» по улице Косарева, рядом с ТЦ «Ботевград», на площадке ярмарки выходного дня Пролетарского района по ул. Веселовского, в районе магазина «Чайка» на проспекте 50 лет Октября и в районе ТК «Данко» по ул. Миронова. Стоимость деревьев на елочных базарах - от 250 рублей.

Пока невостребованными остаются 16 площадок для размещения елочных базаров. Поэтому предпринимателям, желающим принять участие в торговле пушистыми красавицами, необходимо подать заявления в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, 4, каб. 306 (телефон для справок 24-15-40).

Свободны следующие площадки: по ул. Полежаева (летняя площадка ОАО «Центральный рынок»); ул. Полежаева, 31 (в районе ТЦ «Находка»); ул. Полежаева (на площадке в районе МКД № 120 за остановкой «Огарева»); ул. Кирова, 71а (в районе ТК «Невский»); р.п. Николаевка, ул. Ленина, 90а (в районе Торгового центра); р.п. Ялга, ул. Пионерская (в районе МКД № 39); ул. Гайдара, 6 (в районе торгового ряда); ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44); ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе гаражного кооператива); ул. Коваленко, 19а (в районе ТЦ «Глобус»); ул. Миронова, 1а (в районе ТК «Данко»); ул. Веселовского, 62а (на площадке ярмарки выходного дня); ул. Солнечная (в районе корп. 1 жилого дома № 7); ул. Волгоградская, 71 (на прилегающей территории к ТРЦ «Сити-парк»); б. Эрьзи (в районе жилых домов № 14 и № 21); ул. Попова, 61 (в районе магазина «Магнит»).

«Ежегодно после проведения елочных базаров остается очень много елей и сосен. Они остаются брошенными на этих же площадках, - заметил Петр Тултаев. - Во-первых, муниципальным предприятиям после 31 декабря приходится приводить эти территории в порядок. Во-вторых, это кощунственно по отношению к деревьям. Их срубают в очень больших количествах».

Людмила Данилова сообщила, что в этом году определены новые требования к нестационарным объектам торговли по продаже натуральных елок, сосен и хвойного лапника. Для изготовления объекта предусмотрена определенная конструкция в виде деревянного забора. Кроме того, увеличилась площадь елочного базара до 15 м2 (вместо прежних 10 м2). После завершения работы елочных базаров индивидуальные предприниматели должны привести занимаемую территорию в порядок и убрать за собой остатки деревьев.