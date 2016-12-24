Нацпроект «Культура» стал одним из самых успешных для Мордовии

Об этом в ходе рабочей поездки в республику заявила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В регионе-13 гостья обсудила с приволжскими коллегами вопросы реализации ряда профильных направлений национального приоритета и приняла участие в торжествах по случаю открытия нескольких знаковых объектов.

Храм кукольных наук

Государственный театр кукол Мордовии стал первым в стране учреждением, модернизированным по программе реконструкции и капитального ремонта ТЮЗов и кукольных театров. Его обновление обошлось почти в 42 миллиона рублей. Еще около 15 миллионов на техническое оснащение и приобретение гастрольных автобусов ранее было выделено по проекту партии «Единая Россия».

Федеральные средства пошли в основном на замену кровли, наружную и внутреннюю отделку, оснащение здания системами электроосвещения, отопления, пожарной сигнализации, а также на приобретение нового сценического оборудования и техническое перевооружение производственных мастерских. Серьезной переделке подвергся и зрительный зал. Здесь установили более комфортные кресла, предусмотрели дополнительные места для размещения зрителей.

Поторапливать строителей не пришлось. Они справились со всеми поставленными задачами и даже чуть опередили график - сумели завершить реконструкцию почти за месяц до новогодних праздников. К качеству работ претензий тоже никто не высказал, хотя сложности, несомненно, возникали. Все-таки в последний раз капремонт в театре проводился более 40 лет назад.

Постоянные зрители, правда, обратили внимание на отсутствие росписи в фойе. Впрочем, как выяснилось, сказочные сюжеты со временем вновь появятся на стенах и, возможно, даже вдохновят ребятишек на творческие изыскания. Ведь теперь в театре будут чаще проводиться всевозможные интерактивные викторины, мастер-классы по песочной анимации, занятия по росписи и изготовлению кукол, выставки детских книг.

«Поздравляю нас всех со столь знаковым и долгожданным событием! - сказал в своем выступлении Глава РМ Владимир Волков. - Инициированный Президентом страны нацпроект «Культура» позволил осуществить мечту и детей, и их родителей, и коллектива театра, разменявшего уже девятый десяток. Выражаю признательность за поддержку министерству культуры страны и лично Владимиру Мединскому».

«Очень рада, что теперь есть возможность больше строить, восстанавливать и ремонтировать, - заметила в ответ Ольга Ярилова. - До 2024 года по всей стране планируется обновить не менее 40 детских и кукольных театров - то есть примерно четверть объектов такого рода. Тем самым мы рассчитываем увеличить количество новых постановок, привлечь в театры дополнительно около 4 миллионов зрителей».

«Увиденное в Мордовии поразило меня!»

Благодаря нацпроекту «Культура» жители Большеберезниковского района Мордовии получили современный и многофункциональный культурно-досуговый центр, где имеются все условия не только для развития творческого потенциала, но и для оздоровления, проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

В обновленном здании каждый найдет занятие по душе. Здесь есть большой зрительный зал на 280 мест, хореографическая студия, комнаты для творчества, ремесленные мастерские, детская игровая зона, модельная библиотека с читальным залом и даже спортзал. Оснащение - самое передовое. Причем это относится как к оборудованию или инструментам, так и к медиаконтенту, видео- и аудиопрограммным материалам.

Особая забота проявлена к подрастающему поколению. Пока взрослые увлеченно поют, танцуют, вышивают, лепят или обсуждают какие-то злободневные вопросы, малыши могут провести время под присмотром профессиональных педагогов-воспитателей - в отдельной комнате, в которой, помимо традиционных игрушек, имеются батуты, мягкие маты и сухой бассейн.

Еще одним местным ноу-хау является спортивный зал. Тут можно побегать, сыграть в футбол, волейбол, баскетбол… Прибывшим гостям тут же было предложено пробить по воротам. Однако проверить мастерство большеберезниковского вратаря решился только Глава республики.

«Уверен, что это здание никогда не будет пустовать, - констатировал Владимир Волков. - Ведь мы старались сделать так, чтобы сюда с удовольствием приходили дети, их родители, бабушки и дедушки - иными словами, представители всех возрастных и социальных групп.

В Большеберезниковском районе проживает множество талантливых людей - артистов, мастеров народных промыслов и ремесел. Важно, чтобы они имели возможность сохранять и приумножать существующее наследие, поскольку именно культура, как не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин, помогает людям сблизиться, лучше понять друг друга. С этой точки зрения можно смело утверждать, что потраченные средства - а общие объемы финансирования работ оцениваются, кстати, в 105,3 миллиона рублей - полностью окупятся».

«Перед сегодняшней поездкой я сильно волновалась, - призналась заместитель министра культуры страны Ольга Ярилова. - Год прошел с того момента, как мы приступили к реализации национального проекта «Культура». Пришло время подводить первые итоги. Увиденное в Мордовии поразило меня! Если бы что-то подобное происходило во всех регионах, инициативу можно было бы без всяких сомнений назвать удачной. Мы уже договорились изучить и обобщить накопленный опыт, дабы повсюду применить положительные практики. Приятно порадовал средний возраст сотрудников модельной библиотеки - всего-то 32 года. Если прослеживается тенденция к омоложению кадров - значит, мы все делаем правильно!»

Кислородные коктейли и 3D-микроскопы для детей

Культурно-досуговый центр с модельной библиотекой - не единственная большеберезниковская новостройка. Сравнительно недавно в райцентре сдан в эксплуатацию парк, в ноябре - пристрой к детскому саду «Теремок». Владимир Волков лично оценил качество выполненных работ в дошкольном учреждении.

Новый детсадовский корпус может принять сразу 60 девчонок и мальчишек, в том числе - 20 самых маленьких, в возрасте до 2 лет. Строительство велось в условиях софинансирования: 28,1 млн рублей выделил федеральный бюджет, 24,8 миллиона - республиканский.

Как убедился Глава республики, деньги были потрачены с пользой. Во-первых, в садике наконец-то появился музыкально-спортивный зал, которому раньше попросту не хватало места. Во-вторых, существенно укрепилась материально-техническая база дошкольного учреждения. И речь не только о мебели. В медицинском кабинете, например, установили аппарат для изготовления кислородных коктейлей. Старшей группе и вовсе придали активную развивающую направленность. Теперь в распоряжении детей есть 3D-микроскопы и телескоп. Педагоги с нескрываемым удовольствием говорили о необходимости дальнейшего внедрения современных образовательных технологий. Родители благодарили представителей власти за выполнение предвыборных наказов, не забывая попутно фотографировать своих чад. Сам же руководитель региона лишь деликатно напомнил о важности формирования равных условий для обучения и воспитания городских и сельских ребятишек: «Мы постепенно перестраиваем всю систему образования республики, приводя её в соответствие современным требованиям. И открытие дошкольных учреждений является неотъемлемой частью такой работы. С начала года, помимо Больших Березников, в строй сданы детские сады в Саранске, в Теньгушевском и Рузаевском районах. В ближайшее время аналогичные объекты появятся в Ромоданове, Пензятке, поселке Комсомольский. Это позволит создать еще около 300 дополнительных мест».

«Главное, что люди видят результаты»

Детально вопросы реализации национального проекта «Культура» в регионах ПФО рассматривались на мониторинговом совещании, прошедшем в Доме республики под председательством заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой. На сегодняшний день выполнено 9 из 11 показателей национального приоритета. Причем по некоторым - даже с превышением ранее утвержденных значений. «Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры, посещаемость цифровых ресурсов, привлечение волонтеров - по всем этим направлениям нам удается существенно выйти за рамки плана, - подчеркнула она. - Только усилиями приволжских регионов удалось привлечь более 5 тысяч волонтеров. До 2024 года субъекты округа смогут получить около миллиарда рублей на капитальный ремонт и реконструкцию 10 театров юного зрителя, а также театров кукол».

В Мордовии, по словам чиновницы, она увидела национальный проект в действии: «Главное, что люди видят его результаты, выражают удовлетворение качеством услуг. Мы и дальше будем развивать сеть модельных библиотек, виртуальных концертных залов, ремонтировать и строить сельские дома культуры - ключевые точки притяжения местных жителей».

«Действительно, вместе со всей страной мы активно включились в реализацию национальных проектов, запущенных по решению Президента, - подтвердил Глава республики. - В уходящем году мы построили и отремонтировали более 200 объектов, реализовали комплекс мер по цифровизации учреждений социальной сферы».

Результаты ждать себя не заставили. Ныне Мордовия входит в ТОР-10 российских территорий по темпам развития культурной сферы. По числу обращений к цифровым ресурсам целевые показатели перевыполнены в полтора раза. Уровень посещаемости учреждений культуры вплотную приблизился к 99%. И нет сомнений в том, что до Нового года заветный 100-процентный рубеж тоже будет преодолен.

«В рамках региональных проектов у нас реализуется три направления - «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», - пояснил Владимир Волков. - Тем самым мы стараемся укрепить материальную базу и кадровый потенциал театров, музеев, библиотек, домов культуры, наладить взаимодействие с некоммерческими организациями и волонтерами. Большие надежды возлагаются на программу модернизации сельских очагов культуры. В сентябре завершилась реконструкция ДК в селе Большое Игнатово, сегодня - в Больших Березниках. В городе Ковылкино открыт виртуальный концертный зал. Еще два районных дома культуры выиграли гранты на оснащение кинозалов. По модельному стандарту переоснащены 4 муниципальные библиотеки».

Профессиональное театральное искусство у нас представлено 4 государственными и одним муниципальным учреждением. Но есть и самодеятельные артисты и коллективы, выступления которых вызывают живой отклик у зрителей. К примеру, народный хор из Старой Теризморги получил диплом I степени на одном из этапов всероссийского фестиваля любительских ансамблей. Сразу четыре НКО получили гранты в общей сложности на 10 миллионов рублей. Особенно примечателен проект проведения традиционного фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» - едва ли не самого массового конкурса народного творчества в стране. «И мы готовы расширить его границы, допустить к участию самодеятельных исполнителей из других регионов Приволжья!» - подытожил руководитель Мордовии.

P.S. Добавим, что в Саранск Ольга Ярилова привезла уникальную фотовыставку, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В представленной экспозиции имеются уникальные архивные снимки, портреты Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы, другие материалы фронтовых корреспондентов. Передвижная фотовыставка будет работать в Мемориальном музее военного и трудового подвига до конца декабря.

Андрей КРИВОВ