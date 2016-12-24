Кредит на выселение

У пенсионерки из Саранска, взявшей микрозаем, хотят отобрать квартиру

Выросшие в советскую эпоху социальной ответственности люди старшего поколения часто бывают не способны распознать ловушки современных экономических реалий. Пенсионеры поддаются на красочную и заманчивую рекламу, берут микрозаймы, глубоко не вдаваясь в условия кредитования и даже не понимая, что проценты начисляются каждый день. Жительница Саранска Валентина Барсукова испытала на себе «прелести» мгновенного займа и до сих пор не может оправиться от последствий похода в микрокредитную организацию.

Помните, Остап Бендер говорил: «Финансовая пропасть - самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь». Так вот, в наши дни люди нередко сами делают первый шаг к этой пропасти, связываясь с кредитными организациями.

«Займы за 15 минут», «Всего 1% в день!», «Моментально! Без отказов!» - гласят рекламные щиты, купившись на посулы которых доверчивые граждане берут в долг деньги у микрокредитных организаций, попадая в долговую яму, из которой выбраться не так-то просто.

В таком же положении оказалась пенсионерка из Саранска. Ее проблемы начались в 2016 году, когда она переступила порог микрокредитной организации.

- У меня умер сын, денег не было, - рассказывает Валентина Ильинична. - Везде пишут микрозаймы под низкий процент для пенсионеров, вот я и пошла туда. Взяла 15 тысяч рублей, на памятник сыну не хватало. Они сразу дали, ничего не сказали, бери - пожалуйста. А я же не знала, что так получится. Потом стала носить туда по две тысячи в месяц, а сумма долга все больше и больше. Я и перестала.

Через некоторое время пенсионерке стали поступать звонки, сначала с предупреждениями, потом с угрозами. И только спустя два года организация подала в суд.

- Они тянули, потом звонили, угрожали. И в суд подали только в 2018 году. Я пришла на суд, не надо было ходить. А там такая несправедливость, - говорит пенсионерка. - Брала пятнадцать тысяч рублей, а теперь должна отдать восемьдесят. Я теперь и не знаю, куда обращаться. Потом дело передали приставам, у меня арестовали пенсию. Я стала получать половину, живу на четыре тысячи, как нищенка. Потом говорят: «Давайте арестуем ваш телефон», я отдала телефон, они его арестовали. Все написали, я ушла. Проходит время, в июне они мне говорят, заплатите тысячу и заберите свой телефон обратно, в квитанции напишите «самостоятельная реализация». Как они говорят, я иду и делаю. И вот на днях приставы снова в девятом часу вечера пришли. Я спрашиваю, чего вы пришли. Они мне отвечают: «Посмотреть вашу мебель». Я им говорю, что плачу все, вы мою пенсию берете, а они дают бумажку, где написано, что забирают 1/2 квартиры. Я вот сижу и не знаю, что делать. Столько дел натворила, но хотя бы памятник сыну поставила.

Валентина Ильинична уже обращалась к депутатам за помощью, но пока безрезультатно. Вот так «маленький» кредит привел к большим проблемам.

Отметим, что согласно статистике чаще всего пострадавшими от микрокредитных организаций становятся пенсионеры из-за низкой финансовой грамотности. Поспешность в попытках быстрее решить финансовые проблемы часто приводит к подобным ситуациям. Поэтому, чтобы не оказаться на дне долговой ямы, внимательно читайте договор. Не разбираетесь в юридических аспектах? Покажите договор родным или близким, кто разбирается в этих вопросах. А если кредитная организация не дает вам возможности показать договор будущего займа специалистам, откажитесь от их услуг, честным кредиторам скрывать нечего.