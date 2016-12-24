«Память» - имя существительное!

«Воинская, ратная доблесть всегда была необъемлемой частью русской души. Фронтовая слава солдат Великой Отечественной войны - яркое тому подтверждение. 124 уроженца Мордовии или тех, кто в разное время проживал, учился, трудился в Мордовии, имеют звание Героя Советского Союза. Более 100 тысяч награждены орденами и медалями. В результате исследовательской работы выявлено 118 наших земляков, не получивших Золотую Звезду, несмотря на то что они были представлены к этой награде. Их имена должны быть навечно занесены в Память народную» - такими словами начинался один из первых проектов «Народного телевидения Мордовии» - «Память», - рассказывает автор программы, журналист НТМ Вячеслав Кузьменко.

Показ премьерного выпуска состоялся 12 апреля 2017 года. Он был посвящен подвигу защитников «подземного гарнизона» Аджимушкайских катакомб в районе города Керчь. Командовал им наш земляк, уроженец села Чеберчино Дубёнского района Павел Максимович Ягунов. Фашисты пытались сломить сопротивление отважных воинов. Их травили газом, их пытались взорвать, их не раз атаковали превосходящими силами противника. Но отвага советских солдат и железная воля их командира сделали катакомбы неприступной крепостью. К сожалению, Павел Ягунов погиб.

Спустя годы, когда Керчь была освобождена и о ратных подвигах защитников Аджимушкая стало известно, немногочисленные оставшиеся в живых соратники Павла Максимовича Ягунова просили представить его к высокому званию Героя Советского Союза, но тогда руководство страны не посчитало возможным наградить отважного полковника. Только в 1990 году Павел Максимович и несколько других героев Аджимушкая награждены орденом Боевого Красного Знамени.

Такая судьба была ещё у 117 наших земляков, которые воевали как герои, но Героя не получили. О них и рассказывается в программе «Память». Идейный вдохновитель этого проекта НТМ - директор мемориального музея военного и трудового подвига Николай Кручинкин. Именно кропотливая работа Николая Андреевича и сотрудников музея по поиску и восстановлению подробностей судеб солдат Великой Отечественной войны и послужила основой передачи. Поэтому постоянным атрибутом каждого ее выпуска стала старая лампа, стоящая на письменном столе.

Героями проекта НТМ были рядовые солдаты, офицеры и полководцы, - продолжает Вячеслав Кузьменко. - Мы рассказывали о пограничниках, которые грудью встретили наступающие фашистские орды и с первых дней войны защищали нашу Отчизну. Для бойцов 87-го Ломжанского погранотряда война началась 22 июня. Ровно в 4 часа. Среди них был уроженец Большеберезниковского района Григорий Матвеевич Парчайкин. Тогда герои-пограничники сумели отбросить врага и несколько дней удерживали свой участок. К сожалению, до нас не дошло ни одной фотографии Григория Матвеевича. Остались только его единственное письмо родным и Память.

Все, о ком идет рассказ в программе, - герои, - убежден Вячеслав. - Но есть такие, о чьих подвигах можно сказать «и один в поле воин». Таким был уроженец села Кривозерье Лямбирского района Исхак Бурханович Ямбаев. Вернувшись с войны инвалидом, он не распространялся о своих боевых подвигах, и поэтому, когда спустя годы после войны ему вручили орден Ленина, сельчане были крайне удивлены, узнав, что их скромный Тарзан-абы (такое прозвище дали ему за могучие руки, чрезвычайную выносливость и ловкость) - герой Великой Отечественной. Даже озорные мальчишки, перестав шутить над инвалидом, обращались к нему с почтением: «Исхак-абы». Трудно было сельчанам понять, как этот добряк, который «мухи не обидит», мог уничтожать фашистов десятками. В 1945 году за два дня боев за Ченстохов Исхак Бурханович лично уничтожил 65 гитлеровцев и 18 взял в плен.

Также программа «Память» рассказывала о тех, кто стал полным кавалером ордена Славы. Заслужить три солдатские «звездочки» было не просто, - говорит Вячеслав Кузьменко. - Судите сами: если Героев Советского Союза, уроженцев Мордовии было 124, то полных кавалеров ордена Славы - лишь 27. Не жалели крови и пота рядовые победы, потому что «Славой» награждали только рядовой и сержантский состав Красной армии. Такими людьми гордятся и по сей день. Каждый в селе Старое Шайгово знает о подвигах Василия Савельевича Налдина. Курская дуга, Белоруссия, Пулавский плацдарм. Во время этих сражений со снайперской точностью стреляло противотанковое орудие наводчика Налдина. Плотность боев была такой, что Налдин получил 4 ордена Славы. И хотя, согласно статусу ордена, награждение двумя орденами одной степени не предусмотрено, тем не менее, как говорится в официальном пояснении, «не было никакой ошибки, так как награда была Василием Налдиным честно заслужена, и документы оформлены надлежащим образом».

Много таких интересных моментов вы можете увидеть в выпусках программы «Память». Этот проект - дань уважения творческого коллектива «Народного телевидения Мордовии» подвигу тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто ковал Победу в тылу.

Эфир программы «Память» на канале НТМ смотрите по средам в 16.20