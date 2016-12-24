Житель Мордовии погиб при пожаре в собственном доме

Репортер

30 ноября в Краснослободском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина.

О том, что в с. Кользиваново на улице Ишейской горит дом, огнеборцам стало известно около 14 часов. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты. К моменту их прибытия строение горело открытым пламенем. В ходе тушения пожарные обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1965 года рождения. Известно, что пламя уничтожило жилую и надворную постройку на общей площади 220 кв. м. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.

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