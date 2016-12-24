Похитили 220 литров дизельного топлива

28 ноября в дежурную часть Ичалковского отдела полиции поступило сообщение о пропаже 220 литров дизельного топлива. С заявлением обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Ведянцы. Мужчина рассказал, что горючее исчезло между 26 и 28 ноября.

На месте происшествия полицейские установили, что проникнуть на территорию фермы злоумышленники могли через окно. При этом «дизель» был разлит по бочкам. Вынести его незаметно они смогли, перелив ГСМ в канистры. Позже стражам порядка удалось выяснить, что с территории фермы топливо увезли на автомобиле трое жителей Ичалковского района. Они специально наведались на неохраняемую ферму с целью поживиться каким-нибудь имуществом. Наиболее ценным им показалось горючее, которое они и украли. Позже воры продали «товар» местному жителю с большим «дисконтом» за 6 с половиной тысяч рублей, в то время как, по предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 15 тысяч 520 рублей. Возбуждено уголовное дело.



