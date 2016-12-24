В Торбеевском районе «бушевала» африканская чума свиней

На самом деле, конечно, никакого вируса в Торбеевском районе не было. Республиканское отделение РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) решило провести очередные тактико-технические межведомственные учения. Их главной целью стало предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней.

Географически учения расположились как раз в Торбеевском районе. Согласно условному замыслу на территории муниципалитета были выявлены признаки африканской чумы. По данным администрации района, там зарегистрировано 1122 головы свиней. Для ликвидации последствий к границам очага заболевания была направлена оперативная группа.

«Группа ветеринарной разведки незамедлительно прибыла на место происшествия и провела оценку обстановки. После изоляции очага заболевания и сбора материала они направляются в санитарный пункт, где подтверждается информация о выявлении генома вируса африканской чумы свиней», - рассказали в главном управлении МЧС России по Мордовии.

На территории очага заболевания был организован условный убой скота. Позже «туши» животных сжигались в глубоких ямах. Кроме того, необходимо было уничтожить и деревянные конструкции, демонтированные со свиноферм.

«Затем спецтехника коммунальных служб засыпала места уничтожения. Вся задействованная в ликвидации чрезвычайной ситуации техника по окончании работ прошла дезинфекцию на специальных площадках», - уточнили в ведомстве.

Подытожить результат учений их участники смогли на заседании, которое прошло в здании администрации района.