В Торбеевском районе «бушевала» африканская чума свиней

«Эти спектакли представляют всю Мордовию»
На этой неделе будут определены победители фестиваля «Театральное Приволжье», в финал которого вышли спектакли двух коллективов...
На самом деле, конечно, никакого вируса в Торбеевском районе не было. Республиканское отделение РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) решило провести очередные тактико-технические межведомственные учения. Их главной целью стало предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней.
Географически учения расположились как раз в Торбеевском районе. Согласно условному замыслу на территории муниципалитета были выявлены признаки африканской чумы. По данным администрации района, там зарегистрировано 1122 головы свиней. Для ликвидации последствий к границам очага заболевания была направлена оперативная группа.
«Группа ветеринарной разведки незамедлительно прибыла на место происшествия и провела оценку обстановки. После изоляции очага заболевания и сбора материала они направляются в санитарный пункт, где подтверждается информация о выявлении генома вируса африканской чумы свиней», - рассказали в главном управлении МЧС России по Мордовии.
На территории очага заболевания был организован условный убой скота. Позже «туши» животных сжигались в глубоких ямах. Кроме того, необходимо было уничтожить и деревянные конструкции, демонтированные со свиноферм.
«Затем спецтехника коммунальных служб засыпала места уничтожения. Вся задействованная в ликвидации чрезвычайной ситуации техника по окончании работ прошла дезинфекцию на специальных площадках», - уточнили в ведомстве.
Подытожить результат учений их участники смогли на заседании, которое прошло в здании администрации района.
На этой неделе будут определены победители фестиваля «Театральное Приволжье», в финал которого вышли спектакли двух коллективов...
«Мэрская суббота» в Полянках разрешила вопрос работы автобуса. И не только
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
«ВС» подсчитал, к чему приведет повышение критерия нуждаемости до уровня двукратной величины прожиточного минимума
Мордовия оказалась в лидерах по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни
Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне
Работников агропромышленного комплекса республики поздравили с профессиональным праздником
Что можно и что нельзя покупателям в магазинах
Петр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в рп. Николаевка
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой мошенников