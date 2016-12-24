«Биржевой гуру» «кинул» инвестора на 300 тысяч рублей

Республиканские стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Саранска Азата Курязова. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Эти подозрения были облечены в уголовное преследование, после того как в полицию с заявлением обратился 24-летний гражданин Туркменистана Гадам Бердиев.

Уроженец среднеазиатской республики Гадам Бердиев учится в Мордовии на медицинском факультете. Он рассказал, что некоторое время увлекался игрой на бирже и на этой почве познакомился с Азатом Курязовым. Тот взял на себя роль финансового «гуру», который мог научить «грамотно вкладывать деньги». Тем более что у него якобы имелся опыт успешной торговли на мировых финансовых площадках. В июле 2017-го «учитель» предложил иностранцу вложить 300 тысяч рублей в биржевую торговлю и позже не только вернуть эти деньги, но и заработать на росте курсовой стоимости. Гражданин Туркменистана нашел нужную сумму и передал деньги Курязову. Вот только подозреваемый, судя по всему, не преуспел в финансовых спекуляциях, и никакой прибыли Бердиев так и не получил. Более того, у него возникли сложности и с возвращением стартового капитала. Однако, для того чтобы понять, что его «кинули», потерпевшему потребовалось больше двух лет - в полицию он обратился только в ноябре 2019 года. Курязов свою вину признал и даже пообещал вернуть «долг» в полном объеме. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



