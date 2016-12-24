Саша Попова: «Сев на диету, я становлюсь несчастной, злой и агрессивной»

Солистка группы «Фабрика» рассказала о своих правилах питания и ограничениях

Саша Попова недавно выпустила сольный трек под названием «Суши», так что мысль поговорить с ней о еде появилась вполне естественно. Выяснилось, что певица отказалась от изнурительных диет в пользу хорошего настроения. И ни за что не откажется от любимого итальянского мороженого. Но при этом у Саши есть четкие правила питания, которые позволяют ей без вреда для фигуры баловать себя любимыми сладостями.

- Александра, расскажите, пожалуйста, о ваших принципах питания.

- Я не приверженец диет, они мне очень сложно даются. Сев на диету, я становлюсь несчастной, злой и агрессивной. (Смеется.) А если серьезно, я просто стараюсь питаться достаточно правильно, но при этом не ограничиваю себя во вкусностях. Я сладкоежка, и каждый день у меня должен быть сладкий перекус. Но здесь есть несколько правил. Для начала, я стараюсь не есть сладкое сразу после основного приема пищи. Могу съесть конфетку, печенье или зефирку - но это будет считаться отдельным приемом еды, потому что сахар, съеденный сразу после обеда, вызывает брожение, вздутие и тяжесть в желудке. И конечно же, сладкое лучше употреблять в первой половине дня.

- Интересное мнение, ведь фраза «сладкое только после еды» стала уже классикой!

- Со мной этим секретом поделилась Ира Тонева. Шесть лет назад, когда я только пришла в группу «Фабрика», на гастролях в одном из кафе я по привычке заказала себе первое блюдо, салат и десерт. Помню, Ира удивилась и спросила: «Ты это все сейчас будешь есть???» И рассказала мне, почему этого следует избегать. Я тогда прислушалась, конечно, но все равно бывают моменты, когда это правило нарушаю. Как раз недавно была на дне рождения и после обильного застолья не удержалась и съела кусочек торта. Я, естественно, потом об этом пожалела, так как тяжесть в желудке для меня очень некомфортное чувство. Все-таки человеку нужно два-три часа после приема пищи на то, чтобы все хорошо переварилось. Еще одна полезная привычка - кушать нужно тогда, когда ты голоден, а не потому, что пришло время. Ну, и конечно, не нужно наедаться до отвала - это точно ни к чему хорошему не приведет, а только растянется желудок, и для того, чтобы насытиться, еды будет требоваться все больше и больше.

- Какие продукты вы исключили из своего рациона?

- На самом деле я ем все, но понемногу. Кроме того, всегда изучаю состав продуктов и не покупаю совсем уж вредного. Но иногда могу себе позволить даже чипсы.

- Чипсы?

- Да все едят чипсы! И потом, знаете ли, чипсы чипсам рознь. В Испании, например, продаются очень хорошие чипсы, в составе которых только натуральные ингредиенты - картошка, масло и соль. Кроме того, чипсы там всегда свежие, упакованные в хорошую бумагу, на которой указаны дата и время изготовления. Каждое утро свежие чипсы развозят по магазинам, и это, поверьте, очень вкусно! Я вижу вокруг себя много приверженцев здоровой пищи, но скажу вам откровенно: все грешат и все любят вкусно поесть! Скоро у нас будет фотосессия в купальниках, и, конечно, придется себя немножко ограничить в еде. Буду, наверное, на ужин есть творог. Но, тем не менее, в обычной жизни, когда ты постоянно работаешь и стрессуешь, можно съесть что-то вкусное, хоть и не очень полезное для того, чтобы себя поддержать.

- Скажите, на съемках и гастролях всегда получается есть то, что хочется?

- Если ты не возьмешь вдруг с собой еду, то между съемками будешь питаться бубликами и конфетами. Это тоже очень классно, но целый день так не протянешь. Это и для желудка тяжело, и чувство вины не заставит себя долго ждать. Сейчас есть огромное количество различных систем готового питания, которое можно заказать. Как правило, они рассчитаны на десять приемов пищи. Там может быть суп, салат, смузи, йогурт. И когда я знаю, что меня ждет сложный день, всегда заказываю такую еду. У меня есть сумка-холодильник, в которой я вожу эти продукты с собой. Бывает, мы с девчонками едем в машине, достаем еду и делимся друг с другом чем-то вкусным. Иногда я готовлю еду дома и потом просто беру с собой контейнер. В общем, приходится все время приспосабливаться, потому что очень сложно следить за своей фигурой, питаясь только бубликами и конфетами.

- Какую кухню мира вы предпочитаете?

- Раньше я думала, что моя любимая кухня - итальянская. Но в прошлом году отдыхала в Италии, и мне не понравилось там ничего! Это было очень большое разочарование: за все время, проведенное в Италии, я всего лишь один раз ела вкусную пасту. Так что свое мнение я изменила и теперь считаю, что самая вкусная кухня мира - русская. Когда приезжаю из другой страны - хочется съесть борщик, котлетку из индейки, овощной салат без лишних изысков... Раньше я выдумывала сложные блюда, но теперь все чаще хочется отварить простой гречки и съесть ее с таким же простым овощным салатом - и это будет гораздо вкуснее, чем какие-то сумасшедшие блюда с наворотами...

- Тем не менее, может быть, вспомните необычное блюдо, которое вам запомнилось из путешествий?

- Не могу сказать, чтобы меня что-то очень удивило. Но так как я сладкоежка - тирамису в Италии все-таки вкусные! (Улыбается.) И, конечно, итальянское мороженое - джелато. Такого спектра приятных ощущений от клубничного мороженого я не испытывала больше нигде! Оно легкое, с кусочками клубники, красиво подается - просто сказка!

- По каким блюдам из детства вы скучаете больше всего?

- Все наши вкусовые предпочтения родом из детства. Я очень любила пирожные: трубочки с кремом и корзиночки, украшенные сладким поросенком или курочкой. Они продавались в Доме культуры, куда я ходила заниматься танцами, вокалом и актерским мастерством. После долгих трехчасовых занятий мы с девочками обязательно покупали эти пирожные на карманные деньги. Это было как некое вознаграждение за наши труды. И сейчас, если я где-то увижу такое пирожное, то обязательно куплю, чтобы еще раз почувствовать на вкус свое детство.

- Какие продукты всегда есть в вашем доме?

- Сыр, петрушка, помидоры, яйца, бородинский хлеб, крупы. В принципе больше мне ничего и нужно.

- А сам процесс готовки вам нравится?

- Для моего папы было очень важно, чтобы я научилась хорошо готовить. Он и сам очень вкусно готовит, и мне всегда дает кулинарные советы и рекомендации. Поэтому, когда он приезжает ко мне в гости, я обязательно должна его встретить своим вкусным фирменным борщом.

- Расскажите, как готовите свой борщ.

- Я стараюсь избегать мясных бульонов, так как они не считаются полезными, поэтому мой борщ - постный. Он получается легким, но очень вкусным! Секрет моего борща заключается в хорошей томатной пасте, которую мне привозят из Украины. В России я перепробовала массу различных томатных паст, но так и не нашла то, что мне нужно. Поэтому друзья, которые приезжают ко мне в гости из любой точки Украины, всегда привозят пасту. Процесс варки борща начинается с того, что сначала я варю картошку, нарезанную кубиками. В это время на терке шинкую морковь, режу лук и обжариваю их на сковородке. Затем к луку и моркови добавляю томатную пасту и чуть-чуть воды, чтобы все это немного протушилось. Затем полученную заправку переправляю в кастрюлю, добавляю туда же консервированную фасоль и в самую последнюю очередь - капусту. Отдельно нарезаю чеснок и подаю его к борщу с черным хлебом.