Каким будет обновленный парк Ленинского района?

В 2020 году жители Саранска получат еще одну благоустроенную зону отдыха - парк Ленинского района. На минувшей неделе в городской администрации обсудили проект предстоящего благоустройства этой территории.

Решение о проведении благоустройства в 2020 году парка Ленинского района было принято горожанами в ходе приема предложений и открытого рейтингового голосования, по результатам которого из 22 зон отдыха Саранска была выбрана именно эта общественная территория.

На прошлой неделе мэр Саранска Петр Тултаев провел встречу с представителями ООО «ТЭС Проект». Эта организация занимается подготовкой проекта реконструкции лесопарковой зоны Ленинского района в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В начале ноября в парке Ленинского района прошел комиссионный обход во главе с мэром Саранска Петром Тултаевым. В ходе совместного обсуждения были высказаны различные точки зрения по основным позициям планируемых работ. Обязательно будут учтены и мнения горожан, которые они высказали Петру Тултаеву лично во время обхода, а также те предложения, которыми пользователи делятся в социальных сетях. В ближайшее время в проект благоустройства будут внесены соответствующие корректировки.

Основная идея заключается в том, что парк Ленинского района должен стать зоной для спокойного семейного отдыха и занятий спортом. Принципиальным решением при благоустройстве стало максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений. В ходе обсуждения проекта его авторы рассказали, что постарались максимально использовать существующие пешеходные дорожки, чтобы не перегружать ими лесопарковую зону. В парке будет создана игровая зона для детского отдыха, площадка с уличными тренажерами и спортивным оборудованием для воркаута, пункты проката спортинвентаря. Место, где прежде размещалось колесо обозрения, было решено использовать под многофункциональную спортивную площадку. Также будет выделено место для тихого отдыха, оборудованы беседки для барбекю. Для посетителей парка в достаточном количестве будут расставлены лавочки. «Барбекю-зоны - это важно, - согласился Петр Тултаев. - Они пользуются популярностью у наших горожан. Их необходимо запланировать обязательно».

Обсуждалось и размещение здесь точки общественного питания и места под сезонную торговлю. «Горожане неоднократно подчеркивали, что именно в парке Ленинского района не хватает точек общепита, даже чай негде попить, - отметил градоначальник. - Такую возможность нужно предусмотреть, а представителям бизнес-сообщества будет сделано предложение разместить точки общепита и торговли в парке Ленинского района после благоустройства».

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов поднял вопрос освещения зоны отдыха. Сейчас на территории лесопарковой зоны инженерные коммуникации для наружного освещения имеются, однако они охватывают лишь ее часть. Петр Тултаев поручил просчитать расходы на прокладку необходимых дополнительных сетей. «Наружное освещение нужно в обязательном порядке оборудовать на территории детской площадки и площадок со спортивными тренажерами, - акцентировал внимание мэр Саранска. - Это обеспечит дополнительную безопасность».



